Odločitev po kazenskih strelih: zmajem jubilejni 500. večni derbi

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige premagali Sij Acroni Jesenice po kazenskih strelih s 4:3. Obračun najboljših slovenskih ekip v alpski ligi je imel tudi simboličen pomen. Derbi, tekma z eno najdaljših tradicij športnega rivalstva v Sloveniji, je namreč prišel do mejnika 500, ob jubileju pa so bili uspešnejši domači.

Zmaji ostajajo strup za železarje v zadnjih sezonah. FOTO: Damjan Žibert Za Ljubljančane so zadeli Nik Simšič (26.), Aleš Mušič (29.) in Luka Zorko (60.), za Jeseničane pa Andrej Hebar (2.), Jaka Šturm (37.) in Žan Primožič (49.). Odločilni kazenski strel je za Olimpijo zadel Mark Čepon. V alpski ligi bosta slovenski ekipi naslednji tekmi igrali v četrtek, Ljubljančani bodo gostili Fasso, Jeseničani pa odhajajo na gostovanje v Salzburg.



Izid:

SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice 4:3* (0:1, 2:1, 1:1; 1:0)

Simšič 26., Mušič 29., Zorko 60.; Hebar 2., Šturm 37., Primožič 49.

* - po kazenskih strelih