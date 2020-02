Risi so dvoboj z Litovci vzeli resno: ducat golov v mreži tekmecev

Slovenija začenja lov na tretje olimpijske igre. Uspešno je nastopila v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018; če bodo Slovenci domači turnir dobili, se bodo uvrstili na enega od treh zaključnih turnirjev avgusta. Na vsakem od teh bo na OI vodilo le prvo mesto. Devet ekip sicer že ima vstopnice za naslednje OI. Razdelil so jih na podlagi jakostne lestvice iz lanskega leta, na igrah so tako že Kanada, Rusija, Finska,

Švedska, Češka, ZDA, Nemčija in Švica, eno mesto je rezervirano za gostiteljic iger Kitajsko.

Selektor Matjaž Kopitar je na Jesenice povabil 27 igralcev, na končnem seznamu pa jih je 23. Na seznamu so vratarji Luka Gračnar, Gašper Krošelj, Matija Pintarič, branilci Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Miha Logar, Žiga Pavlin, Klemen Pretnar in Jurij Repe ter napadalci Tadej Čimžar, Žiga Jeglič, Luka Kalan, Gregor Koblar, Gal Koren, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Robert Sabolič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič in Miha Zajc.



Izida:

Slovenija - Litva 12:2 (4:0, 3:1, 5:1)

Koblar 3., 12., 54., Zajc 5., Urbas 13., Ograjenšek 22., Jeglič 30., Verlič 37., 48., Gregorc 44. Sabolič 47.; Verenis 40., Krakauskas 60.



Japonska - Hrvaška 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Ečigo 6., Takahaši 7., Takagi 10., Osava 16., Irikura 21., Hirano 30., 57., Sato 45., Hašimoto 49.