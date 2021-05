Ljubljančani z zmago na Jesenicah izenačili finalno serijo

Jeseniški hokejisti so zmagali na uvodni finalni tekmi v Tivoliju (2:5) in domačo tekmo pričakali z vodstvom 1:0 v zmagah. Tudi na drugi tekmi so zmago odnesli gostje, zmaji so bili v dvorani Podmežakla boljši z 2:1 in so izenačili trenutno stanje v zmagah (1:1).

Zmaji, za katere je le branil Finec Paavo Holsa, so po prvi tretjini vodili z 1:0 z golom Marka Severja, v drugi tretjini je na 2:0 povišal Žiga Pance. Železarji so izid znižali še v drugi tretjini, uspešen je bil Jaka Šturm, nato pa golov ni bilo več, čeprav so domači lovili priključek v zadnjih minutah s šestimi igralci in brez vratarja. Gostje so bili podobno kot na prvi tekmi boljši v strelih na gol, a je bil izid tesen, vratar Žan Us je ubranil večino strelov. Izid se ni spremenil in serija se v sredo znova seli v Tivoli, kjer bo na sporedu tretja finalna tekma.