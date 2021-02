Jeseničani nadaljujejo z zmagovitim nizom

Le nekaj uvodnih minut je bilo danes negotovo v dvorani Podmežakla, ko so gostje tudi nekajkrat zapretili. Toda železarji so stvari na pričakovano mesto v boju z ekipo z dna lestvice postavili sredi tretjine, ko so izkoristili dve izključitvi na strani tekmecev.

Najprej je dva igralca več na ledu izkoristil Žan Jezovšek, potem pa je bil ob številčni prednosti uspešen šeBlaž Tomaževič. To pa je že bila prednost, ki je Kitzbühlu onemogočila možnost vrnitve. V drugem delu so domači potrdili vodstvo. Tretji gol je dosegel Jaka Sodja, četrtega v 34. minuti paAndrej Hebarin že takrat je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. V zadnji tretjini je sledila le še potrditev, svoj drugi gol je dosegel Jezovšek. To je bil zadnji jeseniški gol na tekmi, v 57. minuti pa je gostom vendarle uspelo doseči vsaj častni zadetek.

Jeseničane naslednja tekma v regionalnem tekmovanju čaka v soboto, ko bodo igrali s Feldkirchom.