Zmaji z naslovom prvaka postavili piko na i uspešne sezone

Ljubljanski hokejisti so bili v finalu v vlogi velikega favorita in so tudi zelo zanesljivo osvojili naslov prvaka in vpisali tudi 17. zvezdico v obdobju samostojne države. Nazadnje so bili zmaji prvaki leta 2019, leta 2020 je bilo DP zaradi pandemije predčasno prekinjeno, lani pa so naslov (pod vodstvom Mitje Šivica) osvojili železarji.

Ljubljansko zasedbo so nagradili tudi navijači, ki so jih spodbujali celo sezono, tokrat se jih je zbralo več kot 2000, pa čeprav na ledu ni bilo večnega derbija in tudi vzdušje je bilo primerno velikemu finalu DP. Največji del naloge so Ljubljančani opravili v polfinalu, ko so izločili lanske prvake, hokejiste Sij Acroni Jesenic, na dveh finalnih tekmah s kranjskim Triglavom pa je bila skupna razlika kar 17:1 v korist zmajev.