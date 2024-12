Olimpija v zadnji minuti podaljška do druge zaporedne zmage po odhodu Karhule

Ljubljanski hokejisti, ki so pred dnevi proti Fehervarju prekinili črn niz porazov, so prišli do druge zaporedne zmage. A težje, kot so upali, da bodo. Asiago, ki je na lestvici 11., tri mesta za njimi, se je predstavil kot neugoden tekmec in je klonil šele v podaljšku. Pred tem so bili domači sicer boljši, nevarnejši, a tudi neučinkoviti. Po dveh tretjinah so celo zaostajali, a v tretji, ki je bila njihova najboljša, so vendarle prišli vsaj do izenačenja, podaljšek pa je nato odločil Nik Simšič.

Ljubljančani so tekmo zelo spodbudno začeli. Že v tretji minuti so izkoristili protinapad, Žiga Mehle je podal do Jake Sodje, ki je plošček med nogama vratarja Justina Fazia poslal v mrežo.

Kmalu zatem je Blaž Tomaževič sam pridrsal pred vratarja, a ga ni uspel premagati, nato pa so tudi gosti pokazali, da imajo nevarne protinapade. Najprej so zadeli prečko, nato še vratnico, v zadnji minuti pa so zasluženo izenačili, ko je vratarja Lukaša Horaka na podoben način kot Sodja na drugi strani ugnal Alex Joseph Ierullo.

Olimpija je po prejetem golu še vedno obdržala terensko premoč, si v drugi tretjini pripravila tudi nekaj priložnosti, a gola v njej ni dosegla. So ga pa Italijani, in sicer ob številčni premoči 5-3 na ledu. Žiga Pance je ob "power playu" storil nespreten prekršek ob ogradi, poškodoval tekmeca, ki so ga z nosili odpeljali z igrišča, s tem pa si prislužil petminutno kazen in še kazen igre.

So pa Ljubljančani po prejetem golu z dvema igralcema manj zdržali pet minut z enim igralcem manj, kar je imelo velik vpliv na začetek zadnje tretjine. V njej so pritisnili na tekmečeva vrata, Rok Kapel je poskrbel za izenačenje. Kmalu zatem so imeli drugič na tekmi tudi številčno premoč na ledu, a priložnosti niso izkoristili, najlepšo je zapravil Marcel Mahkovec.

Hokejisti Olimpije bi si lahko do konca rednega dela zagotovili tri točke, toda gostujočega vratarja nikakor niso znali premagati. Neučinkovitost ljubljanskih igralcev se je nadaljevala v podaljšku, 52 sekund pred njegovim koncem pa je Simšič po samostojnem prodoru in natančnem strelu z desne strani zadel nasprotni vratarjev kot in zmaga je ostala doma.

Naslednjo tekmo bo Olimpija odigrala v soboto, 28. decembra, pri Pustertalu.