Ljubljanski hokejisti v podaljšku strli Ferencvaros

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 25. kroga lige ICE po podaljšku premagali Ferencvaros z 2:1 (0:0, 1:1, 0:0; 1:0). Ljubljanski hokejisti so trojček domačih tekem v tem tednu končali z drugo zmago, za katero pa so se morali precej potruditi, saj je novinec v ligi Ferenvaros padel šele po podaljšku.

Teden so začeli odlično, saj so v sredo v derbiju, ki je takrat odločal o prvem mestu na lestvici, premagali južnotirolski Pustertal s 6:3. Nadaljevanje je bilo slabše, v petek so v tekmi, kjer je odločitev padla šele dve minuti pred koncem, izgubili z Gradcem z 0:1 in sploh prvič v sezoni ostali brez doseženega gola. Danes je v Tivoliju prvič gostoval novinec v tekmovanju Ferencvaros, ki so ga zmaji enkrat v sezoni že premagali, v Budimpešti je bilo 7:4. A se je tokrat hitro pokazalo, da bo šel dvoboj v podobno smer kot petkov. Pravih priložnosti je bilo malo, izkazala sta se tudi oba vratarja, Lukaš Horak pri domačih in Balizs Bence pri gostih.

V nadaljevanju so imeli terensko premoč domači, v 26. minuti pa so se razveselili prvega zadetka. Po strelu Aljoše Crnovića od daleč je vratar tekmecev plošček odbil natančno do Marlyja Quinca, ki mu iz bližine ni bilo težko zadeti. A vodilni gol nato le ni prinesel želene sproščenosti pri Ljubljančanih. Čeprav so imeli še vedno premoč, so deset minut pozneje gostje izenačili, po slabšem posredovanju sicer dobro razpoloženega Horaka je do ploščka pred vrati prišel Jussi Tammela in zadel za 1:1.

Podobno je bilo v zadnjem delu. Rahle premoči domači niso spremenili v še kakšen zadetek, najbližje je bil v 53. minuti Jaka Sodja, a je bil po njegovem samostojnem prodoru zmagovalec Bence. Sedmič v sezoni je za Ljubljančane tako odločal dodatni del tekme. Tudi v tem so bili nevarnejši, lepo priložnost je imel najprej Zach Boychuk, v zadnji minuti še Alex Petan, potem pa je 53 sekund pred koncem z natančnim strelom za končno slavje, peto po podaljških, poskrbel Marcel Mahkovec.

Olimpija je zdaj četrta na lestvici s 45 točkami, toliko jih ima tudi celovški KAC, ki je danes v koroškem derbiju premagal VSV s 4:1. Pred njima sta le Pustertal in Graz99ers s po 47 točkami. Tudi naslednji tekmec bo madžarski, v sredo bodo Ljubljančani gostovali v Szekesfehervarju.