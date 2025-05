Slovenija - Avstrija (2:2*)

Pred SP so na papirju ekipe Avstrije, Slovenije in Francije veljale za tiste, ki naj bi se borile za obstanek v predtekmovalni skupini A. Toda po razpletu dosedanjega dela tekmovanja je jasno, da so se Avstrijci že rešili, kar pa ne pomeni, da bodo v dvoboju s tradicionalnimi tekmeci z druge strani Karavank popuščali, saj imajo celo možnost preboja v četrtfinale.

Avstrija ima s petih tekem namreč pet točk, Slovenija je še pri ničli. Toda po sobotni tekmi Francije, ki je s Švedsko izgubila z 0:4, sta v boju za obstanek ostali le še Slovenija in Francija. Bržkone bo odločala zadnja tekma obeh ekip, ponedeljkov medsebojni obračun. Francozi so sicer pri eni točki, a imajo že šest odigranih tekem.