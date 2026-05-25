Hokej

Slovenski kapetan pred odločilno tekmo: 'Sproščeni smo, komaj čakamo'

Fribourg, 25. 05. 2026 18.15 pred eno minuto 1 min branja 0

A.M.
Slovenija - Češka

Slovenska hokejska reprezentanca bo danes ob 20.20 na svetovnem prvenstvu igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. Njen nasprotnik bo Italija, ki ima dve točki manj. Edini scenarij, ki Sloveniji ne bi odgovarjal, je zmaga tekmeca po rednem delu.

Slovenija je na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne skupine pustila odličen vtis. Predvsem v uvodnih dneh, ko je na prvi tekmi po podaljšku premagala Češko, nato pa na tretji tekmi po kazenskih strelih izgubila proti Slovaški. Omenjena izida sta ji prinesla tri točke, s čimer je na sedmem mestu skupine B nad Italijo, ki je do edine točke prišla na zadnjem obračunu, ko je po kazenskih strelih izgubila proti Danski.

FOTO: Profimedia

Posledično je za rise, ki ciljajo na zgodovinski hat-trick zaporednih nastopov med elito, ugoden vsak scenarij razen poraza po rednem delu. To je edini način, na katerega bi jih lahko Italija prehitela. Zmaga po rednem delu, zmaga po podaljšku/kazenskih strelih ali poraz po podaljšku/kazenskih strelih pa prinašajo obstanek Sloveniji.

"Poznamo jih zelo dobro, oni pa nas. To bo napeta tekma, pred katero smo v boljšem položaju kot Italijani. Smo sproščeni in komaj čakamo, ker take tekme je res užitek igrati," je pred odločilnim obračunom povedal slovenski kapetan Robert Sabolič.

hokej svetovno prvenstvo slovenija italija

