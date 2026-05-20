Hokej

'Vsaka točka je pomembna, osvojili smo jo zasluženo'

Fribourg, 20. 05. 2026 08.05 pred 31 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Slovenija - Slovaška

Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva po kazenskih strelih s 4:5 (1:2, 2:2, 1:0; 0:1) izgubila proti Slovaški, a prišla do zelo pomembne točke. "Imeli smo priložnosti za zmago, ampak se ni izšlo. Vse je mogoče, če si pomagamo in verjamemo," je po tekmi razmišljal selektor Edo Terglav.

Risi tekme niso odprli tako, kot so načrtovali, saj so nasprotniki prišli do hitrega gola. "Začetek ni bil po naših željah, po prejetem zadetku pa smo si začeli pomagati in bili smo bolj nevarni v napadalni tretjini," je povedal Rok Tičar, ki je s soigralci nato prišel do izenačenja, Slovaki pa so še pred koncem prve tretjine znova povedli.

Prav Tičar je bil tisti, ki je v nadaljevanju poskrbel za novo izenačenje, nasprotniki pa so odgovorili z dvema goloma in Slovence spravili v zahteven položaj. Iz slednjega so se uspeli rešiti, 31 sekund pred koncem rednega dela pa je igralec tekme Tičar z novim zadetkom izsilil podaljšek: "Zadovoljen sem z odzivom po tekmi proti Norveški, na koncu smo na žalost izgubili, ampak vzamemo točko."

Podobno je po tretjem slovenskem obračunu letošnjega svetovnega prvenstva razmišljal tudi selektor Edo Terglav: "Dokazali smo, da se da, če si pomagamo in verjamemo. Nikoli nismo obupali, fantje so se držali načrta in prišli nazaj v igro. Vsaka točka je pomembna. Imeli smo priložnosti za zmago, ampak se ni izšlo tako kot prvo tekmo. Tretjo tretjino so fantje odigrali tako, kot je treba. Zasluženo smo osvojili točko."

Risi bodo imeli za počitek na voljo manj kot 24 ur, saj jih že zvečer čaka tekma proti Švedski, ki je po treh tekmah prav tako pri treh točkah. "Čaka nas favorizirana Švedska, še en težek nasprotnik. Veliko bo odvisno od naše obrambe," je povedal Tičar, selektor pa dodal, da so to tekme, na katerih je treba uživati.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

?iro123
20. 05. 2026 08.31
Bravo fantje, nora tekma
JackRussell
20. 05. 2026 08.22
Škoda, malo je manjkalo.
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
