Kanadčani prvi finalisti hokejskega SP

V prvem polfinalu na SP sta se za finalno vstopnico spopadli severnoameriški ekipi. Na SP so v prvem delu sicer več pokazali Američani, ki so tudi dobili prvi medsebojni dvoboj v Rigi. Ker so se v polfinale uvrstile le ekipe iz predtekmovalne skupine B, sta se polfinalista že pomerila, na prvem obračunu so prepričljivo s 5:1 slavili Američani.

Kanadčani so imeli po drugi strani slab začetek SP, ob koncu predtekmovanja so celo trepetali za uvrstitev v izločilne boje, a so jim pomagali Nemci z zmago nad Latvijo, potem pa so finalisti zadnjega SP leta 2019 pokazali zobe. V četrtfinalu so presenetljivo po podaljšku premagali Rusijo, ki se je dotlej v Rigi predstavila kot ena najboljših ekip, ter si priigrali možnost za medaljo. Pri medaljah so sicer precej na boljšem Kanadčani; na doslej zadnjem SP so leta 2019 izgubili v finalu, leta 2016 pa so doslej zadnjič osvojili zlato. Američani pa imajo zadnjo medaljo, bron, iz leta 2018.

Letošnje SP se tako za Kanado razpleta sanjsko. Še pred dnevi je reprezentanca trepetala, ali bo sploh prišla iz skupine v zaključne boje (odvisni so bili od razpleta tekme med Nemčijo in Latvijo), zdaj je v petem finalu v zadnjih šestih letih. Kanada je tekmo začela s hitrim zadetkom, že v tretji minuti je bil natančen Brandon Pirri. A njihovi tekmeci so bili v prvem delu vse boljši in pred koncem je Colin Blackwell spretno podstavil palico pred golom Kanade za izenačenje.

V nadaljevanju je Andrew Mangiapane, eden najboljših igralcev tega SP, prav tako spretno zbezal plošček, ki je vratarju Calu Petersenu ušel pod telesom, v mrežo. Pozneje so Kanadčani dosegli še en gol, ki pa so ga sodniki po ogledu posnetka razveljavili, ker so bili Kanadčani ob začetku akcije v prepovedanem položaju.

Odločitev je padla tako na začetku zadnje tretjine. Hiter prodor je Mangiapane kronal še s svojim sedmim zadetkom v Rigi. In čeprav je bil ameriški odgovor hiter, Sasha Chmelevski je zadel v 44. minuti, pa ZDA niso mogle več spremeniti poteka tekme. Ob koncu so Američani seveda poskusili še brez vratarja, toda ni jim uspelo še tretjič premagati Darcyja Kuemperja (končal je pri 36 obrambah), potem pa je Justin Danforth s strelom na prazen gol potrdil zmago.