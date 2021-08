Kopitar predstavil širši reprezentančni seznam za olimpijske kvalifikacije

Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo med 26. in 29. avgustom v okviru olimpijskih kvalifikacij skupine F v Oslu za olimpijsko vstopnico pomerila z reprezentancami Norveške, Danske in Južne Koreje. Prosti igralci in igralci, ki še ne trenirajo s svojimi klubi, se bodo od 9. avgusta do reprezentančnega zbora pripravljali na Bledu (Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Luka Gračnar), so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije (HZS).

"Večina igralcev se trenutno že pripravlja na novo sezono v svojih klubih. Tistim, ki (še) ne igrajo v svojih klubih, smo ponudili možnost priprav na Bledu in do reprezentančnega zbora 22. avgusta bo tako z nami treniralo nekaj fantov. Čas kvalifikacij je sicer malce neugoden, a tak je za vse reprezentance in to moramo sprejeti. Upam, da vsi naši reprezentanti ostanejo zdravi in da ne bo težav s klubi, saj vemo, da vsi trenerji radi pripravijo svoj program priprav na sezono," je povedal selektor Matjaž Kopitar.

Za vse igralce, ki bodo sestavljali slovensko reprezentanco na turnirju, bo zbor 22. avgusta, seznam potnikov na Norveško bo znan tik pred odhodom v Oslo, kjer bo slovenska reprezentanca pred začetkom turnirja še opravila nekaj skupnih treningov.

Širši seznam slovenske reprezentance:

– vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar, Matija Pintarič, Žan Us;

– branilci: Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Miha Logar, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Jurij Repe, Nejc Stojan;

– napadalci: Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Žan Jezovšek, Luka Kalan, Gregor Koblar, Anže Kopitar, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Šturm, Rok Tičar, Jan Urbas, Miha Verlič, Miha Zajc.