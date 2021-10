Zmaji vodilni v ligi ICEHL: 'Vse čestitke fantom, z glavo gredo pod plošček'

Pogled na lestvico najbolj kakovostnega klubskega hokejskega tekmovanja v regiji (liga ICEHL) je presenetljiv. Na vrhu ni nobenega od bogatih avstrijskih klubov, temveč po osmih odigranih krogih prvo mesto zaseda ljubljanska SŽ Olimpija. Moštvo z najmanjšim proračunom v ligi je najprijetnejše presenečenje sezone. Trener Mitja Šivic hvali igralce in navijače, obenem pa obljublja, da bodo zmaji v nadaljevanju sezone še boljši.

To je sicer šele začetek dolge sezone, saj so moštva odigrala šele nekaj uvodnih tekem tega kakovostnega tekmovanja, toda vseeno je trenutna razvrstitev na lestvici, milo rečeno, neobičajna. Ljubljanska SŽ Olimpija se je letos vrnila pod okrilje lige ICEHL (nekdanje lige EBEL), za kar so morali v klubu na čelu s predsednikom Miho Butaro krepko zavihati rokave, da so zagotovili pogoje za normalno delo v klubu in da so prepričali vodstvo lige, da so vredni zaupanja. Po propadu nekdanje HK Olimpije je zrasla nova Olimpija, trenutno klubsko vodstvo pa se je dolgo trudilo, da bi se vrnilo v najelitnejšo konkurenco na teh prostorih. Zadnje tri sezone so zmaji igrali v Alpski ligi, kjer so dvakrat osvojili naslov prvaka in so še vedno aktualni prvaki tega tekmovanja, v katerem letos še vedno nastopa jeseniški klub Sij Acroni Jesenice.

icon-expand SŽ Olimpija je premagala Salzburg. FOTO: Sportida

V ligi ICEHL je največ avstrijskih moštev (tekmovanje šteje tudi za avstrijsko državno prvenstvo), sodelujejo pa še moštva iz Italije, Slovaške, Madžarske, Češke in Slovenije. Kot se je videlo na zadnji tekmi proti Salzburgu (zmaga Olimpije z 1:0), proti moštvu, ki sodi med najbogatejše v konkurenci, so zmaji znova pokazali nepopustljivost in s svojo srčnostjo in borbenostjo navdušili navijače, ki v vedno večjem številu polnijo tribune legendarnega Tivolija. Velike zasluge za trenutno zelo uspešno slovensko zgodbo v konkurenci (ljubljansko moštvo sloni na jedru slovenskih hokejistov, precej med njimi je tudi reprezentantov), ima trener Mitja Šivic. V Ljubljani stavijo na slovenske moči in čeprav je bilo pred začetkom veliko skeptikov, kako bo vse skupaj delovalo v ligi, ki prisega predvsem na bogate in kakovostne tuje okrepitve (večinoma iz Severne Amerike in Skandinavije), se trenutna zgodba zdi skorajda sanjska. V Tivoliju so moštvu dodali še tujce, ki so bili finančno dosegljivi, obenem pa ti večinoma računajo na to, da se bodo dokazali in nato prodali v bogatejše okolje.

icon-expand Mitja Šivic FOTO: Luka Kotnik

Šivic, ki je nekoč igral za ljubljansko zeleno-bele, nato pa odšel v Francijo, kjer je po slovesu od igralske kariere prestopil v trenerske "vode" in že v Franciji opozoril nase, je v Ljubljano pred letošnjo sezono prišel z Jesenic. V minuli sezoni je z železarji osvojil naslov državnega prvaka v finalu DP prav proti favoriziranim zmajem, zato ni bilo presenečenje, da so ga "zvabili" v Tivoli, kjer je začel pisati novo poglavje. "Pred sezono nisem nič pričakoval, sem samo verjel v fante, v delo, verjel sem, da če bomo delali stvari prav, se bodo stvari poklopile, pa če bomo četrti, prvi ali dvanajsti. Delamo iz dneva v dan, ponavljamo stvari, ki nam že prihajajo v kri in bomo absolutno samo še boljši," pravi Šivic, ki je pokomentiral tudi tekmo proti rdečim bikom: "Dogovorili smo se, da smo ne glede na to, kaj se bo zgodilo, predvsem obrambno naravnani. Bili smo disciplinirani, fantje pa požrtvovalni. Trenerji poskušamo pomagati z informacijami, a na koncu so fantje tisti, ki na ledu berejo igro, vidijo situacijo. Fantje pa so neverjetni, enkratni. Imamo veliko karakterja, iz obrambe gradimo, fantje gredo z glavo pod plošček, to je fantastično, vse čestitke." Veliko jim pomeni tudi podpora navijačev, ki z obiskom potrjujejo, da verjamejo v to garaško in nepopustljivo zasedbo, tega se zaveda tudi 42-letni trener: "Čuti se energija navijačev, pohvale vsem, ki pridejo na tekmo. Pričakujem jih še več, postajali bomo boljši in boljši. Fantje in klub si zaslužijo podporo, vsaj takšno, kot jo imamo zdaj."

Ljubljančanom se obrestuje trdo delo v pripravljalnem obdobju, saj je zahtevni Šivic namučil igralce, a so trenutno zanesljivo med najbolje (fizično) pripravljenimi v ligi. In dokler lahko drsajo z vsakim tekmecem, bodo vedno nevarni. Po zbranih točkah je Francoz Guillaume Leclerc trenutno prvi v ligi (14 točk), kar se tiče moštva, pa so zmaji najboljši, kar se tiče danih in prejetih golov (+12) in presenečajo predvsem v napadu (30 doseženih golov na osmih tekmah), saj je bilo pričakovati, da bo njihova igra predvsem temeljila na disciplinirani obrambi. Gregor Koblar je bil tisti, ki je dosegel (edini) gol na tekmi proti Salzburgu in tri točke so ostale v Tivoliju. "Salzburg je drsalno izjemna ekipa, so hitri, močni. Morali smo dati maksimum. Nismo mislili, da bomo tako visoko na lestvici, a garamo in zasluženo smo, kjer smo. Zaradi prvega mesta ne čutimo pritiska, vsako tekmo igramo čim bolj sproščeno, potem prihaja do tega, da smo nagrajeni z zadetki in zmagami," je povedal napadalec zmajev po tekmi. SŽ Olimpija je po odigranih osmih krogih na prvem mestu lestvice z 19 točkami (šest zmag, dva poraza). V rednem delu bo vsako moštvo odigralo 52 tekem, konec rednega dela bo februarja 2022, nato sledi končnica. Do konca sezone je torej še ogromno tekem in verjetno bodo tudi pri zmajih sledili vzponi in padci, kot je običajno. Tudi zaradi poškodb in bolezni, ki trenutno že redčijo njihove vrste, a uspeh bi bil že dejstvo, če bi se uvrstili v končnico. V konkurenci je 14 moštev, uvrstitev do desetega mesta pa zagotavlja možnosti boja za naslov prvaka. Pred sezono je bila večina napovedi, kar se tiče Olimpijine rezultatske usode in pričakovanj, precej črnogledih in bolj malo možnosti so jim pripisovali in jih videli na začelju lestvice. Liga ICEHL se nadaljuje že z dvojnim sporedom konec tedna, v torek pa Ljubljančane čaka nova preizkušnja v domačem prvenstvu proti Jeseničanom, v Podmežakli bo na sporedu večni derbi za točke v DP. Šlo bo za dvoboj dveh prvouvrščenih moštev v konkurencah, saj je tudi v Alpski ligi na prvem mestu slovensko moštvo Sij Acroni Jesenice, ki ga v tej sezoni vodi nekdanji slovenski reprezentant in tudi selektor, Nik Zupančič.

icon-expand Hokejisti SŽ Olimpije so na prvem mestu lestvice lige ICEHL. FOTO: SŽ Olimpija