Miha Štebih: Smo razočarani, a ni časa za objokovanje

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 44. kroga lige ICEHL gostili VSV, ki je odnesel poln izkupiček v Beljak (2:4). Ljubljanski zasedbi je lahko žal za izgubljene točke, saj so bili, kar se tiče igre, boljši tekmec. Prevlada v igri, ki se kaže tudi v strelih na gol (30:24), pa ni zadoščala, saj so dosegli le dva gola. Izvrsten je bil beljaški vratar Alexander Schmidt, izbran tudi za igralca tekme pri gostih.

Za Ljubljančane sta gola dosegla kapetan Žiga Pance in Anže Ropret, za goste pa sta bila po enkrat uspešna tudi nekdanja igralca Olimpije, John Hughes in Jamie Fraser. "Že od začetka smo zaostajali in lovili zaostanek. Imeli smo zelo veliko priložnosti, ampak njihov vratar je naredil razliko. Ni šlo, ploščki so se odbijali v napačno smer. Imeli smo nekaj nesreče, oni pa so skoraj vsako priložnost izkoristili. Pritiskali smo, pa nas je zadetek presekal. Seveda smo razočarani, ni časa za objokovanje, tekme si sledijo ene za drugo. Treba je glave dvigniti in naprej," je dejal po tekmi branilec Miha Štebih.

S porazom so zmaji izgubili nekaj mest na lestvici in so trenutno na šestem mestu, zadnjem, ki zagotavlja neposreden nastop v končnici. Izenačenost lige se kaže tudi pri izkupičku na lestvici, peti je sedaj VSV (koeficient 1.622), šesta je Olimpija (1.611), sedmi pa Dunaj (1.526).