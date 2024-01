Ob takšni formi je dosegljiv tudi neposreden preboj v končnico

Hokejisti SŽ Olimpije so na prelomu iz starega v novo leto v izjemni tekmovalni formi. Zmaji so pred dnevi na Dunaju dosegli že četrto zaporedno zmago v Ligi IceHL (3:6). To so bile velike tri točke v boju za dodatne kvalifikacije, saj so Ljubljančani gostovali pri neposrednem nasprotniku v boju za končnico. S tem so se utrdili med prvo deseterico in trenutno zasedajo deveto mesto. V kvalifikacijah za končnico se bodo namreč pomerile ekipe med sedmim in desetim mestom. Olimpija ima pred hokejisti iz avstrijske prestolnice že trinajst točk naskoka, a glede na formo lahko zeleno-beli pogledujejo tudi proti tekmecem, ki so na lestvici pred njimi.

Hokejisti SŽ Olimpije so v izjemni formi v zadnjem času. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tudi na Dunaju so Ljubljančani pokazali odlično igro. Ob prelomu leta so zmaji v odlični formi. Na Dunaju so dosegli že četrto zaporedno zmago, od božičnih praznikov pa imajo ob petih zmagah še točko s težkega gostovanja pri Salzburgu. Vse te točke so jih dodobra utrdile na robu deseterice, ki še omogoča nadaljevanje sezone v kvalifikacijah za končnico. Prav tekmec z Dunaja je bil najbližji zasledovalec Ljubljančanov, toda po novem po porazu na domačem ledu za rešilnim desetim mestom zaostaja že dvanajst točk. Ljubljančani pa so na lestvici prehiteli Vorarlberg in so zdaj deveti.

Žiga Pance, Žiga Pavlin in Trevor Gooch FOTO: HK SŽ Olimpija icon-expand

Zeleno-beli so do uspeha prišli na podoben način kot že na nekaj zadnjih tekmah, ko so v drugi tretjini silovito pritisnili in v nekaj minutah poskrbeli za preobrat ali dovolj veliko prednost. Zmaji so bili tudi tokrat nekoliko oslabljeni, zaradi poškodb so še vedno odsotni Rok Kapel, Aljoša Crnović in Žiga Pavlin, zaradi bolezni glavnega trenerja Upija Karhule je tekmo v avstrijski prestolnici vodil njegov pomočnik Jarmo Sainio. "Igrali smo svojo igro in danes smo igrali dobro. Držali smo se dogovorov. Vedno je lepo zadeti toliko zadetkov v kratkem času, imeli smo res odličnih pet minut," se tekme na Dunaju spominja Jarmo Sainio.

V dresu Olimpije je debitiral branilec Bine Mašič, ki se je ljubljanski ekipi pridružil dan pred tekmo z Dunajčani. "Težka tekma in težko gostovanje, dolga pot, a kljub temu smo dobro začeli. Zelo hitro sem se vklopil v ekipo, saj veliko fantov poznam že od prej. Liga je močna in dobra, zadovoljen sem," je za uradno spletno stran kluba dejal 22-letni Mašič. "Osvojili smo praktično šest točk, ki so zelo pomembne v boju za končnico. Zelo smo veseli, da nam je to uspelo," o pomembnem medsebojnem obračunu v boju za končnico pravi Marcel Mahkovec. Naslednja tekma čaka zmaje v torek, ko gostujejo pri HC Pustertal. Italijani so sosedi na prvenstveni tabeli.