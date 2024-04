Slovenski hokejisti začeli priprave na SP v Bolzanu

Slovenska hokejska reprezentanca je danes uradno začela priprave na svetovno prvenstvo divizije I (skupina A), ki ga bo konec aprila in na začetku maja gostil Bolzano. Za zdaj v Ljubljani še manjkajo nekateri člani ekipe, do SP pa igralce čaka še šest pripravljalnih tekem.

OGLAS

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert























































































Zbor slovenske hokejske reprezentance icon-picture-layer-2 1 / 45

Na začetku priprav v dvorani Tivoli slovenska izbrana vrsta še ni v polni postavi. Tudi selektor Edo Terglav, ki ima še klubske obveznosti v Franciji, se bo pridružil pozneje, pa tudi reprezentanti, ki še igrajo v Nemčiji (Blaž Gregorc, Žiga Jeglič, Jan Urbas, MIha Verlič), s klubom še nastopa tudi vratar Matija Pintarič. Še en vratar Gašper Krošelj bo prišel predvidoma v četrtek, Jan Drozg pa je zbolel. "Prvih deset dni bo veliko fitnesa in uteži, ker je to za hokej nujno potrebno. Drugače kot v preteklosti bodo fantje prvi teden odhajali domov, da se ne bodo preveč zaščitili. Drugi teden bomo že skupaj, prvi teden imamo treninge enkrat dnevno, drugi teden bodo že dvakrat na dan. Potem sledijo že prijateljske tekme, šlo bo zelo hitro," je po prvem treningu povedal pomočnik selektorja Mitja Šivic in dodal: "Postavili smo prve temelje in pomembno bo, da bomo jutri še boljši."

Šivic je zaradi nekaj odsotnosti za prvi del priprav dodatno vpoklical še vratarja Lana Kavčiča in mladega člana ljubljanske SŽ Olimpije Tiana Hebarja. V pripravah bodo Slovenci igrali tudi dvakrat z Avstrijci, s Poljaki in Francozi. "Seveda bi si želel, da bi kdaj imeli tudi močnejše tekmece, a je to kar precej velik zalogaj za zvezo. Tudi ti, ki jih imamo, pa so super," je o tekmecih v pripravljalnem obdobju še dejal Šivic. Edini domači test pred SP bo tekma z Avstrijo 11. aprila. Igralci, ki so klubske sezone končali že pred tedni, so dobili poseben program dela, da so ostali v primerni formi.

Med izkušenejšimi člani ekipe je tudi Anže Kuralt, ki je sicer klubsko sezono s Fehervarjem v ligi ICEHL nekoliko nepričakovano končal že pred polfinalom. "Malo prej smo končali v klubu, a tako pač pride. Z reprezentanco pa je vedno povsem drugo vzdušje, lepo se je vrniti. Vedno je nova energija. Časa je ravno dovolj, štirje tedni, da bomo pravi. Tudi pripravljalne tekme so dobrodošle, da vidimo, kje smo v sistemu in igri," je dejal Kuralt. "Bilo je kar naporno. A sicer zelo dober trening. Malo se je že videlo, v katero smer hočemo iti. Poudarek bo na hitrosti, agresivnosti, čim več bomo igrali s ploščkom, kar bo za naše fante zelo dobrodošlo. Imamo še šest tekem do SP, ravno prav. Bomo videli, gremo korak za korakom, veliko je novih fantov. Najbolj si želim zanje, da se tudi v reprezentanci čim prej počutijo zelo domače. Vsak je zelo pomemben. Tudi sam vem, kako sem se počutil, ko sem bil toliko star kot oni," pa je prvi dan priprav strnil še eden od nosilcev Rok Tičar. Zanj je bila klubska sezona na Dunaju razočaranje brez uvrstitve v končnico, a je že našel nove izzive, v naslednji bo igral v Gradcu.