Zmaji odigrali eno boljših tekem v sezoni, a zmaga je odšla na Madžarsko

Ljubljanski hokejisti so vnaprej odigrana tekma 25. kroga lige ICE v Tivoliju gostili madžarsko ekipo Fehervar. Zmaji, ki so v seriji štirih zaporednih domačih tekem, so proti ekipi iz Szekesfehervarja doživeli drugi zaporedni domači poraz. Madžari so slavili z 2:1, čeprav je imel Olimpija veliko več od igre in tudi več strelov na vrata, a so Ljubljančani v 60 minutah zabili le en gol.