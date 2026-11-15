'Uživajmo dani trenutek in prvo mesto na lestvici. Zavedajoč se, da je pot dolga'

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Innsbruck je v Ljubljani v prvi tretjini povedel z golom Sebastiana Benkerja z igralcem več in se takoj odzval tudi na izenačenje Marlyja Quincea.

Šest točk smo osvojili ta teden in lahko sem zadovoljen, saj smo tudi začasno prevzeli vodstvo. trener Ben Cooper

Tik pred drugim odmorom pa so domači zadeli dvakrat: Nicolai Meyer je izenačil z igralcem več, le 27 sekund pozneje pa je Zach Boychuk Olimpijo prvič popeljal v vodstvo. V tretji tretjini je Luka Gomboc z dvema goloma odločil tekmo, Innsbruck je le še znižal (5:3). Ljubljančani bodo naslednjo tekmo igrali v sredo, ko bodo v sklopu zaostale tekme 6. kroga gostovali na Dunaju pri tamkajšnjih Capitals.

Luka Gomboc FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Z zmago je Olimpija (vsaj začasno) prehitela Bolzano in Linz ter se zavihtela na vrh, Innsbruck pa je izgubil devetič zapored. "Klubi s spodnjega dela lestvice nam ne ležijo. Igrajo popolnoma drugačen sistem. Skušajo predvidevati igro. Mi igramo na pravi način, a včasih to ne pomaga," je sprva delal strelec dveh golov Gomboc.

"Skozi vso tekmo smo bili boljši tekmec. Morda so bili bolj utrujeni ob koncu tekme. Ključno je bilo, da smo v drugi tretjini dosegli dva zadetka v zadnji minuti za preobrat. Energija se je dvignila," je še poudaril najboljši igralec tekme Gomboc, ki je v Olimpijini garderobi prejel (zelen) suknjič, ki ga po vsaki tekmi dobi najboljši posameznik zmajev po oceni ekipe.

Joshua Darren Lawrence je celo prvi strelec lige ICE. FOTO: Profimedia

"Fantje, lepa zmaga je za nami. Uživajte kratek dopust. Lepo se je vrniti v zmagovalne tirnice," je še dejal nekdanji član celovške ekipe KAC, ki je imel v preteklosti obilo težav s poškodbami. Prav te so gotovo razlog, da 23-letni hokejist ni doživel še hitrejše afirmacije. A ničesar ni zamudil ...



Izid, liga ICE, redni del, 20. krog:

Olimpija Ljubljana - Innsbruck 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Quince 27., Meyer 40., Boychuk 40., Gomboc 52., 55.; Benker 14., Davies 28., Witting 58.