Na večnem derbiju zmaji kaznovali napake železarjev

Ljubljanski hokejisti so si z zmago na včerajšnjem večnem derbiju, sedmem v tej sezoni, na nekakšen način kar sami čestitali ob novici, da bodo v prihodnji sezoni prestopili v kvalitetnejšo konkurenco. Zmaji zapuščajo Alpsko ligo in bodo znova zaigrali v ligi ICEHL (nekdanja liga EBEL). Gostitelji so bili na tokratnem derbiju v Tivoliju boljši tekmec, o tem priča tudi razmerje v strelih (34:27), ob tem pa so igrali disciplinirano in niso pustili veliko prostora hitrim jeseniškim drsalcem.

Na klopi zmajev je prvo zmago na derbijih vpisal finski trener Raimo Summanenin v ljubljanskem taboru so bili zadovoljni, ker so z prestižno zmago ohranili vodstvo na lestvici Alpske lige. Jeseniški trener Mitja Šivic je bil po tekmi razočaran predvsem zaradi napak, ki so si jih privoščili njegovi varovanci v zaključku prvih dveh tretjin, a je tudi samokritično dejal, da so veliko premalo pokazali v fazi napada.

Za Ljubljančane, ki so zmagali s 4:2, so gole dosegli Nik Simšič, Anže Ropret (2) in Nejc Brus, za Jeseničane pa sta bila uspešna mladi kanadski up Francesco Pinelli inAndrej Hebar.

Na lestvici Alpske lige je SŽ Olimpija na prvem mestu (73 točk), Jeseničani jih imajo na drugem mestu mestu 64 in dve odigrani tekmi manj. Uvrstitev na eno od prvih štirih mest pomeni zagotovljen nastop v izločilnih bojih končnice in zanimivo bo videti, kako bo videti vrh lestvice po vseh odigranih tekmah rednega dela tekmovanja. V dobrem položaju za naskok na vrh sta obe slovenski moštvi in morda bo odločilen prav naslednji večni derbi, ko bodo že v torek železarji v dvorani Podmežakla gostili zmaje.