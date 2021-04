Zmaji in železarji v boj za domačo lovoriko

Finale bo pomenil tudi konec dolge sezone DP, v kateri so doslej zadnje tekme igrali januarja. Takrat so namreč klubi končali polfinale, v katerem je jeseniška zasedba v dveh tekmah s 4:3 in 5:0 premagala Triglav, medtem ko je bila SŽ Olimpija boljša od Slavije Junior s 4:0 in 8:1.

V sezoni 2021/22 tako vsaj na mednarodni ravni ne bo obračunov slovenskih klubov. Ni sicer veliko manjkalo, pa bi se SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice pomerila tudi v finalu Alpske lige, a so bili Jeseničani v polfinalu z Asiagom za eno zmago prekratki. Zato pa bo od petka spet napeto na ledenih ploskvah Tivolija in Podmežakle. Ker v finalu AHL ni bilo dveh slovenskih klubov (če bi bila, bi zadnji boji alpske lige štela tudi za DP), so morali pri Hokejski zvezi Slovenije (HZS) počakati na razplet in nato določiti še datume domačega tekmovanja, ki se bo tako zavleklo krepko v maj.

Konec prejšnjega tedna je padel zastor nad letošnjo izvedbo Alpske lige. Regionalno tekmovanje je v sezoni 2020/21 po lanski prisilni prekinitvi tokrat dobilo tekmovalni epilog, ki so se ga razveselili predvsem v zelenem taboru. Ljubljanski hokejisti so drugo najmočnejše regionalno tekmovanje končali z zmagoslavjem in se tako na najboljši način tudi poslovili od Alpske lige, saj bodo v naslednji sezoni nastopali v močnejši ligi ICEHL, nekdanji ligi Ebel.

Letošnji boj bo tako odločil o prvem naslovu prvaka Slovenije po letu 2019. Lani so namreč zaradi prvega vala pandemije že marca prekinili vsa tekmovanja v državnih prvenstvih, pozneje pa odločili, da v večini kategorij prvakov ni bilo, izjema so bile le članice. Tako kot v Alpski ligi, kjer so Ljubljančani poskrbeli za zanimiv podatek – zmagali so v dveh zaporednih izvedbah lige, toda v treh letih –, imajo zeleno-beli tudi na domači sceni priložnost za ponovitev takšnega dosežka.

V finalu zmaji branijo zadnjo osvojeno domačo lovoriko. To so dobili 25. aprila 2019, ko se je končala druga in zadnja tekma finala v zadnji polni sezoni DP. Pred dvema letoma so sicer igrali po ekspresnem in nekoliko prirejenem sistemu, ko ni odločalo število zmag, ampak je štel seštevek dveh tekem. Prvo so predlani dobili Gorenjci s 4:2, drugo pa z odlično zadnjo tretjino in preobratom Ljubljančani, ki so se naslova prvaka razveselili po zmagi s 5:2.

V dosedanjem delu sezone 2020/21 sta se ekipi pomerili osemkrat. Jeseničani so osvojili poletno blejsko ligo in slovensko pokalno lovoriko, Ljubljančani so postali zmagovalci Alpske lige. Poleti na prijateljski tekmi na Bledu so zmagali Jeseničani, ki so jeseni dobili tudi polfinalni pokalni obračun z 1:0 po kazenskih strelih (in pozneje osvojili pokal), sledili sta tekmi v prvem delu Alpske lige po posebnem sistemu, v katerem so tekmi istih tekmecev sešteli in šele nato delili točke. Prvo tekmo so dobili zmaji s 6:1, druga se je končala z 2:2. V DP so decembra Ljubljančani zmagali z 2:0, januarja pa so bili z 2:1 po kazenskih strelih boljši Jeseničani. Zadnji tekmi sta bili marca v rednem delu Alpske lige, v Ljubljani so domači zmagali s 4:2, na Jesenicah pa tudi domači po kazenskih strelih s 3:2.