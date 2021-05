Šivic: Tekma se je zlomila po pretepu, ko smo 'zabili' dva gola

Moštvi igrata v finalu na tri zmage, naslednja tekma bo na sporedu že v ponedeljek v jeseniški dvorani Podmežakla. Tudi tokrat, tako kot v Tivoliju, brez navijaške podpore, Ljubljančani pa imajo na Gorenjskem popravni "izpit". V domačem taboru so po tekmi priznavali, da pristop na začetku tekme ni bil pravi, premalo so bili soigralci v pomoč vratarju Tilnu Spreitzerju (ki sicer ni imel najboljšega večera), ki je zamenjal poškodovanega prvega vratarja zmajev, Finca Paava Hölsäja. Zmaji so priložnost za zmago zapravili predvsem zaradi neučinkovitosti in nezbranosti pred jeseniškim golom (v strelih so bili tako kot večino tekem te sezone v prednosti: 40:25) in (ne)discipline v igri.

"Slabo smo začeli, malo smo "zaspali", oni pa so prišli sem zmagat, to se je videlo. Druga in tretja tretjina sta bili boljši, mi smo se približali na en zadetek, a so imeli en protinapad in spet dosegli gol. Težko je bilo nadaljevati, še posebej ob dveh golih ob igralcu več ob naši petminutni kazni, ko psihično in fizično padeš. Na koncu smo pokazali, da se znamo boriti in stopiti skupaj. Od tam moramo nadaljevati," je dejal branilec zmajev Miha Štebih. Posebej napeto je bilo v zaključku tekme, ko se je trener zeleno-belih Raimo Summanen odločil, da slabih sedem minut pred koncem tekme poizkusi brez vratarja. Tako je igra šestih proti petim potekala vse do konca tekme, ne enim, ne drugim, pa ni uspelo doseči gola, čeprav je bilo priložnosti kar precej.