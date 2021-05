Risi začeli priprave za mednarodni turnir v Tivoliju

Na zboru so za zdaj igralci, ki so že končali klubske obveznosti, selektor pa bo po končanem finalu državnega prvenstva seznam dopolnil še z nekaterimi člani moštva SŽ Olimpije in Sij Acroni Jesenice. Reprezentanca bo precej pomlajena, saj so nekateri starejši in bolj izkušeni dobili dovoljenje selektorja, da ta turnir izpustijo. Vrhunec leta bo za reprezentanco avgusta, ko bodo na Norveškem potekale kvalifikacije za olimpijske igre.

"Smo še v okrnjeni zasedbi, reprezentanca je ali bo pomlajena, pa ne zaradi drugih razlogov, ampak da določeni mlajši dobijo priložnost. Ta turnir bo strogo služil za testiranje vseh igralcev, z izjemo Blaža Gregorcaimamo v obrambnih vrstah vse, kar sodi v reprezentanco, drugače pa je v napadu,"je dejal selektor Matjaž Kopitar in pojasnil, da bo tokrat več časa namenil igralcem, ki sicer niso v vodilnih vlogah ter jih tudi na ta način preizkusil.

Na Bledu so danes uradne priprave začeli vratarjiGašper Krošelj, Luka Gračnar inMatija Pintarič ter igralci Gregor Koblar, Klemen Pretnar, Kristjan Čepon, Anže Kuralt, Luka Kalan, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Matic Podlipnik, Aljaž Predan, Jurij Repe, Rok Kapel, Tine Klofutarin Žiga Pavlin.

"Težko je primerjati, kako bo na tekmah, občutek pa imam zelo dober. Fantje so marljivi, to je bila vedno njihova odlika. Dolgo časa je minilo in komaj čakam, da odigramo prvo tekmo. Večja težava je finale DP, upam, da bodo lahko vsi, ki so predvideni, prišli, a se bodo morali regenerirati v kratkem času," je na spletni novinarski konferenci ob začetku reprezentančnega zbora dejal selektor Kopitar.

Reprezentanca je zdaj prvič skupaj po februarju lani, ko je Slovenija igrala doma v olimpijskih kvalifikacijah. Turnir v Ljubljani bo potekal med 15. in 21. majem, na njem pa bodo poleg domače reprezentance sodelovale še Francija, Avstrija, Ukrajina, Poljska in Romunija.