Tavželj: Z njihovo energijo so nas 'povozili', a serija bo še dolga

Ljubljančani so si sicer priigrali to prednost v finalni seriji, ker so zasedli prvo mesto po rednem delu državnega prvenstva, a to zaenkrat ni imelo učinka. Jeseničani so zmagali v Tivoliju (2:5) na uvodu v finalno serijo, Ljubljančani so "vrnili" z zmago v Podmežakli (1:2). Tretja tekma bo tako spet v ljubljanski dvorani (v sredo), vsaj še ena pa tudi na Jesenicah.

Po dveh odigranih tekmah finala slovenskega hokejskega prvenstva je stanje izenačeno, vsak od tekmecev je dobil po eno tekmo in to, zanimivo, v gosteh. Zanesljivo se pozna dejstvo, da na tribunah manjkajo navijači, saj tako prednosti domačega ledu praktično ni.

Razmerje v strelih je bilo tudi tokrat v korist zmajev, železarji pa so imeli v zaključku tekme priložnost, da izenačijo in tekmo popeljejo v podaljšek. Podobno kot v Tivoliju, ko so domači poizkušali slabih sedem minut brez vratarja, da bi dosegli kakšen gol, so Jeseničani tri minute pred koncem potegnili iz vrat Žana Usa ter skušali izenačiti, a je obramba gostov ostala trdna.

Ljubljančani so bili znova premalo učinkoviti, vendar večino tekme boljši in nevarnejši, kar sta priznala tudi trener Mitja Šivic in jeseniški kapetan Andrej Tavželj . "Olimpija je bila precej boljša, nismo bili pravi, oni pa disciplinirani. Bili smo za korak prekratki in smo naredili preveč napak. Dobili smo nekaj energije z golom pri 'power-playu', v tretji tretjini smo bili dobri, a ni bilo dovolj. Bili so pač boljši, mi pa prepočasni," je med drugim dejal po tekmi jeseniški trener.

"Zelo sem zadovoljen, na takih tekmah je treba dati vse od sebe. Prva tretjina je bila zelo dobra, tudi druga, v tretji pa so Jeseničani prevzeli pobudo in bilo je težko. Imamo kar kar nekaj poškodb, vedno težje bo, ampak bomo pripravljeni. Veliko je vredno, da smo zmagali, glede na pomembnost tekme. Nekaj stvari bo še treba popraviti, a sem zadovoljen. V ekipi imamo veliko junakov, o tem bom govoril po finalu, ker igrajo kljub temu, da so poškodovani. Videli so, kako je igral vratar Paavo in so še sami stisnili zobe," je po tekmi dejal Finec na ljubljanski klopi Raimo Summanen. Ljubljančani so tekmo tokrat odigrali še brez Mihe Zajca, na koncu pa ni igral več član prvega napada Anže Ropret.

Finski vratar Paavo Hölsä,ki je prvo tekmo izpustil zaradi poškodbe, je bil tokrat prvi vratar zmajev in soigralci so mu bili v precej večjo podporo, kot jo je bil v v Tivoliju deležen Tilen Spreitzer. Ljubljančani so bili tudi veliko bolj disciplinirani in manj na kazenski klopi (8 minut kazni Olimpije, 6 minut Jesenic), kar ni ponudilo priložnosti dobri jeseniški igri ob igralcu več. Izhodišče v finalu je izenačeno in morda bo za razplet finala potrebno kar vseh pet tekem, kot jih je na urniku končnice državnega prvenstva.