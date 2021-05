Pance: Nismo imeli kaj izgubiti, veseli smo, da bo odločitev padla v Tivoliju

Glede na razplet finalnih tekem bi lahko dejali, da so v boljšem položaju hokejisti moštva Sij Acroni Jesenice. Dvakrat so rezultatsko prepričljivo zmagali v Tivoliju, medtem ko so Ljubljančani slavili na obeh tekmah v Podmežakli. Kot kaže je tudi odsotnost navijačev na tribunah tisti dejavnik, ki ne ponuja prednosti domačega ledu v seriji. Zmaji imajo sicer to prednost zaradi prvega mesta po rednem delu državnega prvenstva in tudi odločilna tekma bo v ponedeljek v dvorani pod Rožnikom.

Ljubljančani so na četrti finalni tekmi v gosteh zmagali z 2:0 in prestavili odločitev o naslovu še za nekaj dni. Ob domači zmagi železarjev bi bilo namreč serije konec. Zmaji so tudi na tej tekmi prevladovali v strelih, a jih pesti neučinkovitost. Bili pa so bolj disciplinirani in so si privoščili manj kazni, kar je bilo verjetno ključno za razplet tekme. Ob dejstvu, da so gostje prvi dosegli gol, kar je tudi izjemno pomemben element te serije. Moštvo, ki je prvo doseglo gol, je tudi zmagalo. Morda pa za konec finalnih obračunov dočakamo še podaljške, kar bi bila "smetana" za konec, saj je verjetno pričakovati zelo, zelo tesen obračun.

"Vedeli smo, da ni popravnega izpita, da moramo dati vse od sebe, odigrati disciplinirano tekmo. Nismo imeli kaj izgubiti, bili so tudi padci med igro, na koncu pa smo zasluženo zmagali. Utrujenost je že prisotna, a ne glede na to bo v ponedeljek zadnja tekma v sezoni, morali bomo dati zadnje atome moči in odigrati še eno vrhunsko tekmo. Veseli smo, da se serija vrača nazaj in da bo odločitev padla doma. Treba bo dati vse sebe, izkoristiti priložnosti. Glave so že utrujene, tudi fizično smo na koncu, a enostavno je treba sestaviti vse, da osvojimo ta pokal," je po tekmi dejal kapetan zmajev Žiga Pance, ki je tudi dosegel odločilni gol za zmago, ko je zadel ob igralcu manj za vodstvo z 1:0. En gol, a ključen, je zadostoval za zmago, saj so železarji ostali z ničlo.