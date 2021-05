Slovaki po 17 letih ugnali Ruse, Kanadčanom tretji zaporedni poraz

Slovaki so na svetovnih prvenstvih prvič po 17 letih premagali Ruse in so na vrhu skupine A. Miloš Kelemenje v 30. minuti zadel za vodstvo Slovakov, izenačil je Aleksander Barabanov dve minuti pozneje, zmago Slovaški pa sta prinesla Martin Gernat v 54. in Marek Daloga v 59. minuti.

V tej skupini je danes še Češka igrala proti Belorusiji in po podaljšku zmagala s 3:2. Odločilni gol je dosegel Dominik Kubalik v drugi minuti podaljška. Čehi so tako po dveh porazih prišli do prvih točk, Belorusi jih imajo štiri, pet manj od vodilne Slovaške.

V skupini B je domača reprezentanca Latvija popoldne ugnala zadnjeuvrščeno Italijo s 3:0. Latvijci imajo sedem točk, Italijani pa so po treh tekmah še brez točke. Dva gola za zmagovalce je prispeval Martins Karsums.

Zvečer pa sta se pomerili še Kanada, ki je pred tem doživela dva poraza, in Nemčija, ki je bila po dveh tekmah stoodstotna. Slednja je ostala neporažena, Kanadčanom je zadal še tretji poraz, potem ko so zadeli Stefan Loibl, Matthias Plachta in Korbinian Holzer. Pri Kanadi se je med strelce vpisal le Nick Paul. Pri Nemcih se je izkazal vratar Mathias Niederberger, saj je bilo v strelih 40:25 za Kanadčane. Slednji so imeli dvakrat v igri prednost dveh igralcev na ledu (5:3), a so bili neučinkoviti, v obrambi so blesteli požrtvovalni nemški hokejisti.

V tej skupini vodi Nemčija z devetimi točkami, sledi Latvija s sedmimi, Kanada in Italija sta na dnu brez točk.