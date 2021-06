ZDA in Nemčija v polfinalu hokejskega SP

Američani so na tem SP ena najbolj prepričljivih reprezentanc, to pa so potrdili tudi v današnjem četrtfinalu. Ameriška selekcija je dobila predtekmovanje v svoji skupini pred svetovnimi prvaki Finci, Slovaki pa so v zadnjem krogu, po porazu s Čehi, zdrsnili na četrto mesto v svoji skupini in tako naleteli na razpoložene ZDA.

Že po nekaj minutah je bilo jasno, da bodo Slovaki danes težko prišli do četrtfinala. Američani so silovito začeli in praktično že v nekaj minutah ob koncu prve tretjine, od 14. do 20., dosegli dovolj veliko prednost treh golov, ki je niso več pustili iz rok. Za kanček upanja je nato pri Slovakih poskrbel Peter Cehlarik (dosegel je 11. točko za peti gol in šest podaj), ki je v drugi tretjini znižal na 1:3. A le nekaj minut zatem so Američani zadeli še enkrat, v zadnji tretjini pa so nato znali brez težav ne le zadržati prednost, ampak so jo s še dvema zadetkoma tudi povečali. Pri Američanih sta dvakrat zadela Colin Blackwell in Conor Galand. Američani so tako spet v igri za medalje, zadnjo, bron, so dosegli na SP leta 2018.