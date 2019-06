Hokejiste Olimpije čaka nastop v Kontinentalnem pokalu

V Kontinentalnem pokalu, ki poteka pod okriljem IIHF (mednarodna hokejska zveza), bo v sezoni 2019/2020 nastopilo 20 moštev iz 20 držav v sedmih različnih skupinah. Za naslov prvaka bo potrebno "preskočiti" štiri stopnje. Prvak bo dobil tudi vabilo v hokejsko Ligo prvakov (CHL), kar mora potrditi še odbor omenjenega tekmovanja.

Po daljšem času bodo v konkurenci tudi hokejisti SŽ Olimpije, ki so si mesto v tekmovanju zagotovili kot državni prvaki. Ljubljanska zasedba bo preskočila prvi krog, v drugem jo čaka turnir v Italiji, pri tekmecu iz Alpske lige od 18. - 20. oktobra, Rittnu. V tej skupini bosta še madžarski Ferencvarosi in kvalifikant (v konkurenci so hrvaški KHL Zagreb, belgijski HYC Herentals, španski Txuri Urdin San Sebastian in izraelski Bat Yam Hockey).

Finalni turnir bo na sporedu januarja 2020, štrije finalisti pa bodo znani po dveh turnirjih tretjega kroga, ki bosta organizirana na Danskem in Poljskem sredi novembra. Omenjena turnirja bosta gostila Vojens in Krakov. Na Danskem bodo poleg gostiteljev nastopili še angleški Nottingham Panthers, francoski Amens Gothiques in kvalifikant iz drugega kroga tekmovanja. Če Olimpija zmaga v Italiji, bo nastopila v skupini v Vojensu.

Druga polfinalna skupina bo na sporedu v Krakovu, konkurenca pa domača Cracovia Krakow, kazahstanski prvak Beibarys Atyrau, beloruski Neman Grodno in kvalifikant iz drugega kroga. Na finalni turnir bosta napredovali prvi dve moštvi iz obeh skupin.