Hokejisti atlantske skupine zmagovalci tekme vseh zvezd

V atlantski skupini sta najbolj blestela brata Matthew (Florida Panthers) in Brady Tkachuk (Ottawa Senators). Prvi je bil imenovan za najkoristnejšega igralca. V finalu je dosegel gol in podajo, pred tem pa je v polfinalu zbral tri gole in dve podaji ob zmagi atlantske skupine z 10:6 nad metropolitansko.

Brady Tkachuk je skupaj dosegel en gol in štiri podaje. "Tega ne bom nikoli pozabil. Teh štiri ali pet dni, ko smo bili tukaj skupaj. Običajno smo v tem času leta tako zaposleni in osredotočeni, da si je lepo vzeti odmor od tega in biti preprosto skupaj ter imeti toliko ljudi od sebi, kot smo jih imeli tukaj. Bilo je neverjetno," je dejal hokejist Ottawe.