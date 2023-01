Hokejisti Bostona meljejo naprej: gladko padla še Philadelphia

Hokejisti ekipe Boston Bruins še naprej meljejo tekmece v severnoameriški poklicni ligi NHL. Najboljša ekipa lige je v noči na torek premagala Philadelphia Flyerse s 6:0 in je zdaj že pri 72 točkah. V tem pogledu najbližji zasledovalec so Carolina Hurricansi z desetimi manj.

Carolina ponoči ni igrala, je pa zato Boston letalcem nasul pol ducata golov, od tega sta Pavel Zacha in David Pastrnak prispevala dva gola in podajo, David Krejči, ki je igral 1000. tekmo v NHL, pa je bil trikrat podajalec pri zadetkih omenjenih čeških rojakov. Krejči je sicer sedmi igralec Bostona s 1000 tekmami v NHL, a le on, Patrice Bergeron in Wayne Cashman so to dosegli zgolj v dresu Bruinsov. "On je kot moj starejši brat. Kot otroku mi je bil idol. Ko sem mlad prišel v NHL, sem se od njega učil vsak dan. In zdaj je eden mojih najtesnejših prijateljev. Zato sem zelo vesel zanj ob tem jubileju," je ameriškim medijem povedal Pastrnak, z 62 točkami tretji strelec lige.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Z 61 točkami tretja ekipa lige New Jersey Devils je bila po kazenskih strelih s 4:3 v gosteh uspešnejša od San Jose Sharksov, edini zadetek pri kazenskih strelih je dosegel Tomaš Tatar. Winnipeg Jets, Toronto Maple Leafs in Dallas Stars imajo kot naslednja najuspešnejša moštva 59 točk. Od teh je ponoči igral le Dallas, ki je v Las Vegasu (58 točk) slavil s 4:0. Seattle Kraken, ki ima na zahodu na četrtem mestu 56 točk, toliko kot Los Angeles Kingsi Anžeta Kopitarja, je prekinil niz osmih zmag. Tampa Bay Lightning je bila v gosteh boljša s 4:1. Tampa ima 57 točk, toliko kot New York Rangers. Šesta ekipa vzhodne konference je s 3:1 zmagala pri Columbus Blue Jacketsih, sedma, Washington Capitals, pa je po podaljšku s 4:3 v gosteh ugnala New York Islanderse. Z enakim izidom so po podaljšku doma slavili Pittsburgh Penguinsi proti Anaheim Ducksom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Šele devetouvrščeni na zahodu branilci naslova Colorado Avalanche so s 6:3 odpravili Detroit Red Wingse, Nathan MacKinnon je dosegel dva gola in prispeval dve podaji za zmagovalce, eno podajo manj je ob dveh zadetkih vpisal Cale Makar. Zmagi z 2:1 so dosegli Nashville Predatorsi proti Calgary Flamesom ter St. Louis Blues proti Ottawa Senatorsom. Florida Panthersi pa so s 4:1 zmagali pri Buffalo Sabresih. Matthew Tkachuk je trikrat podal pri zmagovalcih. Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 1:4

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 6:0

Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 6:3

San Jose Sharks - New Jersey Devils 3:4 (kazenski streli)

Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning 1:4

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 0:4

Pittsburgh Penguins - Anaheim Ducks 4:3 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets - New York Rangers 1:3

New York Islanders - Washington Capitals 3:4 (podaljšek)

Nashville Predators - Calgary Flames 2:1

St. Louis Blues - Ottawa Senators 2:1