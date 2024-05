Hokejisti Colorada in Caroline v drugem krogu končnice

Sinoči so bile v severnoameriški hokejski ligi NHL odigrane štiri tekme. S šestimi doseženimi zadetki sta bili najučinkovitejši moštvi Carolina Hurricanes in Colorado Avalanche, ki sta v peti tekmi proti New York Islandersom ter Winnipeg Jetsom dosegli četrto zmago in si s tem zagotovili pot v četrtfinale končnice.

Razigran napad Caroline odločil serijo Moštvo Caroline je na domačem ledu s 6:3 odpravilo ekipo New York Islanders. Domačini so bili zelo dominantni v prvi tretjini, saj so že po dobrih treh minutah z goloma Teuvoja Teravainena in Andreja Svečnikova vodili z 2:0, a nato še v četrti minuti prejeli gol z igralcem manj, ki ga je za otočane iz New Yorka dosegel Mike Reilly. Do konca uvodnega dela je po kazenskem strelu vodstvo domačih na 3:1 povišal Jevgenij Kuznecov.

V drugi tretjini sta nekaj upanja gostom vlila Brock Nelson in Casey Cizikas, ki sta izid izenačila na 3:3. A so v zadnji tretjini bili znova dominantni domačini, saj so dosegli tri zadetke. V polno so zadeli Jack Drury, Stefan Noesens in Seth Jarvis, ki je bil s tremi točkami najučinkovitejši igralec tekme. Trener zmagovitega moštva Rod Brind'Amour je bil po tekmi zadovoljen s predstavo svojih varovancev. "Tekmo smo začeli odlično, saj smo si hitro priigrali lepo vodstvo. Tekmeci se niso predali, zato smo morali igrati zelo dobro, da smo dobili serijo in odločili zmagovalca. Težko je zmagati tekmo končnice, a mislim, da naše ambicije segajo še višje." Carolino v naslednjem krogu ponovno čaka pot v New York, saj se bo pomerila s prvim moštvom rednega dela Rangersi. Evropska falanga popeljala Colorado do napredovanja Devet zadetkov so gledalci videli tudi v Winnipegu, kjer je domače moštvo s 3:6 izgubilo proti ekipi Colorado Avalanche. Po zadetku Tylerja Toffolija so domači izenačili v tretji tretjini na 3:3, a je nato na sceno z dvema zadetkoma stopil Finec Mikko Rantanen in goste popeljal v vodstvo s 3:5. Zmago pa je z zadetkom v prazno mrežo v zadnji minuti potrdil Josh Manson.

Po prvi tretjini je bil izid 1:1. Domače je v vodstvo popeljal Kyle Connor, za goste pa je izenačil Valerij Ničuškin. V drugi tretjini sta bila za goste uspešna Jakov Trenin in Arturi Lehkonen, za domače pa je v polno zadel Josh Morrissey. Vratar gostov Aleksander Georgijev je zbral 33 obramb. Na preostali dveh tekmah še odprt boj Preostali tekmi sta se končali z nogometnim izidom 1:2 za gostujoči moštvi, ki sta si tako izognili izločitvi. V Bostonu sta Torontu zmago zagotovila Jack McCabe in Matthew Knies, ki sta zadela v prvi in zadnji tretjini. Za kosmatince je v prvi tretjini izenačil Trent Frederic. To je bila druga zmaga za Toronto. Priložnost za četrto zmago in odločitev serije so doma proti ekipi Nashville Predators zapravili Vancouver Canucks, kjer sta njihovo usodo v zadnji tretjini zapečatila Roman Josi in Alexander Carrier. Pred tem jih je v četrti minuti v vodstvo popeljal Rus Nikita Zadorov. Peti tekmi zadnjih dveh parov bosta na sporedu v petek.