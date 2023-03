Hokejisti Dallasa po novi zmagi vse bližje vodilnemu položaju na zahodu

Na zahodu imajo Zvezde 87 točk, eno več ima Vegas, Kralji, ki bodo naslednjo tekmo odigrali v noči z danes na sredo doma proti New York Islandersom, pa so pri 85 točkah. Jamie Benn je za Dallas ponoči dosegel gol in dodal še dve podaji, s tremi podajami pa se je izkazal Miro Heiskanen. Jevgenij Dadonov , Wyatt Johnston , Joe Pavelski in Jason Robertson so vsi prispevali gol in podajo, Jake Oettinger pa je v vratih Dallasa zbral 26 obramb.

Colorado je zabeležil drugo zaporedno zmago. Prvaki so bili prepričljivi v Montrealu in so tamkajšnje Canadiense ugnali kar z 8:4. Že v prvi četrtini so povedli s 4:0 in postavili temelje za 37. zmago v sezoni. Dva gola in podajo je v statistiko vpisal nesrečni Artturi Lehkonen. Finec je pred kratkim Avalanche okrepil prav po menjavi iz Montreala, na tekmi pa si je zlomil prst, potem ko ga je zadel plošček. Led je zapustil sredi druge tretjine.

"Jutri se bo iz Toronta odpravil nazaj v Denver, kjer ga bodo operirali," je dejal trener Colorada Jared Bednar. Gol in dve podaji je prispeval Valeri Ničuškin, tri podaje je zbral še Cale Makar. Med strelce se je vpisalo sedem različnih hokejistov aktualnih prvakov lige NHL. Ti so doslej zbrali 80 točk in so na tretjem mestu centralne divizije, kjer vodi Dallas, skupno pa imajo šesti izkupiček zahodne konference.