Hokejisti Detroita in Chicaga do zmage v gosteh

Zasedba iz vetrovnega mesta je v Torontu dosegla drugo zmago v sezoni, kar tri od štirih golov pa je zabila v drugi tretjini, ko so zadeli Mackenzie Entwistle , Corey Perry in Tyler Johnson . Piko na i je v izdihljajih tekme po strelu na prazna vrata postavil Taylor Raddysh , edini gol za domače je prispeval John Tavares .

Vratar James Reimer je na svoji krstni tekmi v dresu zasedbe iz Detroita ubranil 23 strelov, v Columbusu pa je dosegel svoj 29. "shutout" v ligi NHL. Goste je v prvi tretjini v vodstvo popeljal Shayne Gostisbehere , zelo plodno predstavo pa so prikazali v drugi tretjini, ko so zadeli Michael Rasmussen , Dylan Larkin in Andrew Copp .

Najdaljša tekma je bila v ameriški prestolnici, kjer so Washington Capitals šele po izvajanju kazenskih strelov strli odpor Calgary Flames in zmagali z 2:1. V "hokejski loteriji" je edini gol dosegel Rus Jevgenij Kuznecov. Kanadska ekipa je sijajno odprla tekmo v dvorani Capital One Arena in povedla z 2:0, potem ko sta zadela Slovak Adam Ružička in Dillon Dube, za gostitelje pa sta v drugem obdobju tekme izenačila Matthew Phillips in Connor McMichael.

Največ golov so gledalci videli v New Jerseyju, kjer je Florida zmagala s 4:3. Za prvo zmago zasedbe s Floride je Sam Reinhart dosegel dva gola, enega pa Carter Verhaeghe in Finec Niko Mikkola. Izkazala sta se tudi Matthew Tkachuk z dvema asistencama ter ruski vratar Sergej Bobrovski z 31 obrambami. Panterji so po vodstvo s 4:0 močno popustili, gostitelji pa so v zadnjem obdobju tekme dosegli vse tri gole, potem ko so zadeli Finec Erik Haula, Michael McLeod in Šved Jesper Bratt.