Hokejisti iz St. Louisa do novega klubskega rekorda

Hokejisti iz St. Louisa so dosegli enajsto zmago v nizu in popravili doslej svoj najboljši klubski dosežek iz leta 2002. Tedaj so nanizali deset zaporednih zmag, na današnjem obračunu v Enterprise Centru pa so v podaljšku ukanili Toronto Maple Leafs s 3:2. Zmagoviti gol je po 34 sekundah igre dosegel Ryan O'Reilly.

