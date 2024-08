Hokejisti izgubili s Francozi in ostali brez možnosti za nastop na olimpijskih igrah

Slovenskih hokejistov ne bo na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo leta 2026. Na kvalifikacijskem turnirju v latvijski Rigi so si možnosti dokončno zapravili s porazom proti Franciji, ki je bila boljša s 5:1 (2:0, 0:1, 3:0). Pred tem so Slovenci izgubili tudi z Latvijo.