Hokejisti Jesenic prekinili niz porazov, Ljubljančani 'pokleknili' v Dornbirnu

Tekma se za Jeseničane ni začela dobro, saj so zadetek prejeli po pičlih desetih sekundah igre. Do izenačenja so prišli šele ob koncu prve tretjine, ko je zadel Jaka Ankerst, na vodstvo pa so morali čakati še dvajset minut, ko je bil natančen Gašper Glavič. Na začetku zadnje tretjine so preko Ankersta in Jake Šturma še dvakrat zadeli mrežo gostov in rešili vprašanje zmagovalca. Zadnji zadetek na tekmi za 5:2 je v 58. minuti dosegel Nik Grahut.

Za Jeseničane, ki so se s tretjo zmago v petih tekmah pomaknili v zgornjo polovico osemnajstčlanske lige, je bila to druga od štirih domačih tekem v nizu, 10. oktobra bodo gostili Val Gardeno, dva dni pozneje pa Ritten.