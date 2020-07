Hokejisti lige NHL se vračajo na OI

Prekinjena sezona lige NHL se bo nadaljevala 1. avgusta, uradni pripravljalni tabori razširjene končnice se bodo začeli 13. julija, klubi pa bodo v gostiteljski mesti nadaljevanja prvenstva Edmonton in Toronto odpotovali 26. julija. Trenutno veljavno kolektivno pogodbo sta obe pogajalski strani, vodstvo lige in sindikat hokejistov, podaljšali še za štiri leta, do sezone 2025/26. Pogodba je pomembna tudi zato, ker vključuje dovoljenje za nastop igralcev iz NHL na olimpijskih igrah 2022 in 2026. Ta dogovor mora sicer potrditi še mednarodna hokejska zveza (IIHF). Tako bodo najboljši hokejisti na svetu lahko znova po letu 2014 oblekli reprezentančni dres na olimpijskem hokejskem turnirju. Največja težava doslej je bila prekinitev lige zaradi OI, pa tudi finančna vprašanja glede zavarovanj igralcev in ostalih stroškov, a, kot kaže, bodo stvari urejene.

"Najboljši igralci morajo biti tam in mislim, da je to izvrstno za hokej, da lahko pokaže, kaj premore. Najboljše igralce, ki običajno ne igrajo skupaj, to je nekaj enkratnega. Olimpijske igre so poseben dogodek, z NHL igralci pa je to še dodana vrednost,"je dejal Justin Williams, igralec Caroline.

Ekipe iz vzhodne konference bodo razširjeno končnico NHL s 24 moštvi igrale v zavarovanem okolju v Torontu, zahodne konference pa v Edmontonu, kjer bi oktobra gostili tudi finale Stanleyjevega pokala. Protokoli vključujejo tudi soglasje, da nihče od igralcev ne bo kaznovan, če ne bo odšel z ekipo na zaključek sezone in za to tudi ni treba podati razloga. Do konferenčnih finalnih tekem z igralci ne bo družin, obvezni pa so številni že znani higienski ukrepi, vključno z ohranjanjem medsebojne razdalje. Prav vsi bodo tudi morali opraviti test na virus sars-cov-2.