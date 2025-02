Hokejisti Olimpije boljši od Bolzana

Ljubljanski hokejisti so dosegli zelo pomembno zmago in dragoceni točki v boju z eno vodilnih zasedb regionalnega tekmovanja. Z njima so se spet vrnili na osmo mesto, ki v dodatnih kvalifikacijah za končnico prinaša prednost domačega ledu, zdaj imajo točko več od Pustertala (57-56).

Olimpija je točki dobila predvsem po zaslugi vratarja Lukaša Horaka, ki je zbral 38 obramb, pa tudi z nekaj sreče ob koncu podaljška, ko so Južnotirolci sicer dosegli gol, a prepozno.

V večjem delu rednega dela tekme so bili hokejisti Bolzana, ki so na lestvici tretji, boljši. Le v uvodni tretjini so imeli nekaj premoči domači, gol pa je dosegel Aljoša Crnović, ko je plošček po njegovem strelu zadel enega od tekmecev in končal v mreži.

Druga tretjina je bila povsem v znamenju gostov (razmerje strelov 17-4), ki pa so zadeli le enkrat, ko je tik po koncu kazni na domači strani Horak le klonil.

V zadnji so bili ob spet bolj enakovredni igri bližje zmagi domači. V 53. minuti so namreč že dosegli zadetek, ko so zbezali plošček pod vratarjem Samom Harveyjem v gol, vendar so sodniki po dolgem ogledu posnetka ocenili, da gol razveljavijo.

V podaljšku so imeli gostje prednost igralca več, kar pa so domači zdržali. Ko je že kazalo, da bo šla tekma v kazenske strele, pa so gostje praktično v zadnji sekundi zadeli po akciji s podajo izza gola in strelom pod prečko.

A so šli sodniki še enkrat gledat posnetek in tokrat sprejeli odločitev, ki so je bili bolj veseli domači: zadetek je padel prepozno, po izteku igralnega časa in ni obveljal.

Tako sta ekipi nato res izvajali kazenske strele, pri teh pa je spet imel glavno besedo Horak, ki v treh poskusih Bolzana ni dobil gola. Pri domačih je bil uspešen Robert Sabolič, kar je bilo dovolj za dve točki.

Do konca rednega dela bodo zeleno-beli igrali še šest tekem, pred reprezentančnim premorom jih čaka še dvojček gostovanj pri moštvih z dna lestvice: v petek pri Innsbrucku in v soboto pri zasedbi iz Feldkircha.