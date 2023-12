Hokejisti Olimpije brez prejetega gola nadigrali Innsbruck v gosteh

Ključna za nov uspeh na Tirolskem sta bila zbrana ljubljanska obramba in vratar Lukaš Horak , ki se je po poškodbi spet vrnil med vratnici ljubljanskega kluba. Delo je opravil odlično, saj je ustavil vseh 36 strelov in bil eden ključnih mož za pomembne tri točke zeleno-belih.

Ljubljanski hokejisti so se po porazu proti zadnjemu Gradcu prejšnji teden na domačem terenu vrnili z lepo predstavo v gosteh pri Innsbrucku, ki so ga premagali celo brez prejetega zadetka. Obenem so nadgradili predstavo izpred treh tednov, ko so v isti dvorani že slavili po kazenskih strelih s 3:2, današnjim tekmecem, neposrednim sosedom na lestvici, pa so se zdaj približali na pet točk (37-32).

Ti so večino dela v napadu, ki je prinesel te točke, opravili že v prvem delu. Innsbruck je sicer imel rahlo premoč, toda Ljubljančani so se brez težav ubranili, potem pa je mrežo domače zasedbe načel Chris Dodero v deseti minuti. Gosti so dobro igrali tudi ob številčni prednosti tekmecev, v 16. minuti pa sta Jaka Sodja in Miha Beričič ob igralcu manj pobegnila v protinapad, ki ga je prvi končal s podajo izza gola, drugi pa z zadetkom za 2:0. Te prednosti domači niso mogli stopiti klub pritisku v nadaljevanju. V drugi tretjini je bilo pred vrati Horaka večkrat vroče, toda češki vratar ni klonil.

Domači so bili tudi v zadnji tretjini več pri ploščku in imeli več strelov (skupno na tekmi 36-19), a so se vse akcije končale z obrambami Horaka. Innsbruck je že dve minuti in pol pred koncem iz vrat potegnil Evana Buitenhuisa, kar pa so gosti izkoristili za potrditev zmage, na prazen gol je zadel Trevor Gooch.

ICEHL, 28. krog, izid:

Innsbruck - SŽ Olimpija LJubljana 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)