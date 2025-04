Hokejisti Olimpije do jubilejne 20. zvezdice

Olimpija je pred 4000-glavo množico še enkrat dokazala, da je trenutno boljši tekmec od Jesenic, tudi Gorenjci pa tokrat niso razočarali. Če so se na prvi tekmi v domači dvorani, ki so jo izgubili z 1:4, enakovredno kosali le v prvih desetih minutah, so bili tokrat nekoliko bolj enakovredni. Priložnosti so imeli predvsem v drugi tretjini, ker jih niso izkoristili, so jih zeleno-beli kaznovali.

So pa tudi na drugi tekmi Ljubljančani pustili boljši vtis in najhitrejši možni način osvojili naslov, ki so mu ga glede na kakovost moštva in raven igranja strokovnjaki pripisali že na začetku sezone. Svojo premoč so branilci naslova s prve tekme prenesli na drugo. Takoj so prevzeli pobudo, že v šesti minuti pa jih je Jaka Sodja popeljal v vodstvo. V prvi tretjini so imeli nekaj priložnosti, da vodstvo povišajo, Nick Bonino je zadel prečko, a po prvih 20 minutah je ostalo le 1:0.