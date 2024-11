Hokejisti Olimpije do nove zmage na domačem ledu

To je šesta zmaga za Olimpijo, peta na domačem ledu v šestih nastopih, s katero so se izbranci trenerja Anttija Karhule učvrstili med prvimi šestimi ekipami, ki se bodo po 48 tekmah rednega dela neposredno uvrstile v četrtfinale. Gledalci v dvorani Tivoli, ki so se ob začetku dvoboja poslovili od legende kluba Štefana Semeta, ki je umrl pred enim tednom, so na prvi zadetek čakali skoraj 50 minut. Ob igralcu več na ledu ga je z natančnim strelom zabil Čeh Rudolf Červeny.

Dunajčani, ki so proti vratom Olimpije sprožili sedem strelov več, so v zadnjih minutah krenili na vse ali nič in dobre tri minute pred koncem prišli do izenačenja. V podaljšku je odločitev o zmagovalcu padla že po dobri minuti. Blaž Tomaževič je ukradel plošček tekmecu, prišel sam pred vratarja in ga ukanil za novo zmago.