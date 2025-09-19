Hokejisti Olimpije do tretje zaporedne zmage na začetku sezone

Zmaji so na prvih dveh tekmah kar malo prestrašili nasprotnike, saj so Dunajčane odpravili z 8:1, Beljačane pa s 7:2 in bili pred današnjo tekmo na vrhu lestvice. Zdaj sicer nimajo več polnega izkupička, še vedno pa ostajajo neporaženi.
Tokrat pot do uspeha ni bila tako gladka kot na prejšnjih dvobojih v domačem Tivoliju. Gostje, iz ljubljanskega kluba so pred tekmo sporočili, da bo zaradi lažje poškodbe nekaj tednov manjkal kapetan Robert Sabolič, so se prvič v zaostanku znašli v deveti minuti.
Tudi tokrat je bil razpoložen vratar Lukaš Horak, dvoboj je končal s 30 obrambami, ki je domačim preprečil povišanje vodstva, je pa nato za izenačenje po protinapadu poskrbel Zach Boychuk, največja ljubljanska okrepitev pred novo sezono.
A vzorec se je ponovil v začetku tretje tretjine. Domači so po strelu od daleč spremenili smer ploščku pred vrati, a le pet minut pozneje je bil izid spet izenačen, strelec pa po neodločnosti domačih v obrambi Miha Beričič. A je Gradec še enkrat prišel do vodstva, deset minut pred koncem je bilo tako 3:2.
Tokrat so Ljubljančani za odgovor potrebovali šest minut, v 56. pa je za izenačenje in s tem za podaljšek zadel Nicolai Meyer. V dodatnem delu igre pa so gostje prekinili lovljenje nasprotnikov in sami poskrbeli za odločilni zadetek, ki ga je v 63. minuti dosegel TJ Brennan, še eden od letošnjih tujcev v moštvu, ki so že v uvodnih krogih pustili zelo dober vtis.
Zmaga je tako lepa napoved za novo domačo tekmo. Ta bo v nedeljo že ob 16. uri, nasprotnik bo ekipa Pioneers Vorarlberg, ki je po slabem uvodu v sezono na dnu lestvice. V ljubljanskem klubu so v novi sezoni za vsako domačo tekmo obljubili tematsko obarvanost, tokratno tekmo namenili družinskemu dnevu in bodo imeli mladi ljubitelji hokeja do 14. leta prost vstop v Tivoli.
