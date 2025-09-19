Hokejisti Olimpije do tretje zaporedne zmage na začetku sezone

Zmaji so na prvih dveh tekmah kar malo prestrašili nasprotnike, saj so Dunajčane odpravili z 8:1, Beljačane pa s 7:2 in bili pred današnjo tekmo na vrhu lestvice. Zdaj sicer nimajo več polnega izkupička, še vedno pa ostajajo neporaženi.

Tokrat pot do uspeha ni bila tako gladka kot na prejšnjih dvobojih v domačem Tivoliju. Gostje, iz ljubljanskega kluba so pred tekmo sporočili, da bo zaradi lažje poškodbe nekaj tednov manjkal kapetan Robert Sabolič, so se prvič v zaostanku znašli v deveti minuti.

Tudi tokrat je bil razpoložen vratar Lukaš Horak, dvoboj je končal s 30 obrambami, ki je domačim preprečil povišanje vodstva, je pa nato za izenačenje po protinapadu poskrbel Zach Boychuk, največja ljubljanska okrepitev pred novo sezono.