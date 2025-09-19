Svetli način
Hokej

Hokejisti Olimpije do tretje zaporedne zmage na začetku sezone

Gradec, 19. 09. 2025 21.40 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 3. kroga lige ICE v gosteh po podaljšku premagali Graz99ers s 4:3. Ljubljanski hokejisti so dober uvod v sezono podaljšali še na tretjo tekmo. Tokrat so na prvem gostovanju premagali graško zasedbo, čeprav so tekmece trikrat lovili, nazadnje pa so slavili po podaljšku.

Zmaji so na prvih dveh tekmah kar malo prestrašili nasprotnike, saj so Dunajčane odpravili z 8:1, Beljačane pa s 7:2 in bili pred današnjo tekmo na vrhu lestvice. Zdaj sicer nimajo več polnega izkupička, še vedno pa ostajajo neporaženi.

Tokrat pot do uspeha ni bila tako gladka kot na prejšnjih dvobojih v domačem Tivoliju. Gostje, iz ljubljanskega kluba so pred tekmo sporočili, da bo zaradi lažje poškodbe nekaj tednov manjkal kapetan Robert Sabolič, so se prvič v zaostanku znašli v deveti minuti.

Tudi tokrat je bil razpoložen vratar Lukaš Horak, dvoboj je končal s 30 obrambami, ki je domačim preprečil povišanje vodstva, je pa nato za izenačenje po protinapadu poskrbel Zach Boychuk, največja ljubljanska okrepitev pred novo sezono.

A vzorec se je ponovil v začetku tretje tretjine. Domači so po strelu od daleč spremenili smer ploščku pred vrati, a le pet minut pozneje je bil izid spet izenačen, strelec pa po neodločnosti domačih v obrambi Miha Beričič. A je Gradec še enkrat prišel do vodstva, deset minut pred koncem je bilo tako 3:2.

Tokrat so Ljubljančani za odgovor potrebovali šest minut, v 56. pa je za izenačenje in s tem za podaljšek zadel Nicolai Meyer. V dodatnem delu igre pa so gostje prekinili lovljenje nasprotnikov in sami poskrbeli za odločilni zadetek, ki ga je v 63. minuti dosegel TJ Brennan, še eden od letošnjih tujcev v moštvu, ki so že v uvodnih krogih pustili zelo dober vtis.

Zmaga je tako lepa napoved za novo domačo tekmo. Ta bo v nedeljo že ob 16. uri, nasprotnik bo ekipa Pioneers Vorarlberg, ki je po slabem uvodu v sezono na dnu lestvice. V ljubljanskem klubu so v novi sezoni za vsako domačo tekmo obljubili tematsko obarvanost, tokratno tekmo namenili družinskemu dnevu in bodo imeli mladi ljubitelji hokeja do 14. leta prost vstop v Tivoli.

hokej olimpija liga ice graz99ers
