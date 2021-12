Hokejisti Olimpije dolgo časa vodili, na koncu pa morali priznati premoč Pustertalu

Ljubljanski hokejisti so na praznični dan gostovali pri južnotirolski ekipi, sicer stari znanki še iz časov alpske lige, saj sta tako ljubljanska zasedba kot Pustertal pred to sezono prestopila na višjo raven tekmovanja. V dosedanjem delu sezone so precej uspešnejši Ljubljančani, saj so tik pod vrhom lestvice, medtem ko je ekipa iz Brunica med zadnjimi, a je dobila sedem od osmih decembrskih tekem. Prvi medsebojni obračun so v Tivoliju oktobra dobili domači s 5:3, tokrat pa je Olimpija v zadnjih minutah zapravila tesno vodstvo in izgubila.

Začetek uvodne tretjine je pripadel gostom, a ni bilo pravega zaključnega strela. Ko pa so domači vzpostavili ravnotežje, so odbiti plošček tudi hitro spravili za hrbet Paava Hölsäja. Gostje so imeli sicer ob koncu tretjine kar dobro minuto in pol na ledu dva igralca več, a niso zadeli.

Zato pa je že po 20 sekundah nadaljevanja s strelom od daleč Aleksandar Magovac presenetil vratarja Joshuo Sholla. Pozneje je bila ta tretjina sicer boljša za domače, ki so imeli terensko premoč, več strelov in dvakrat tudi igralca več na ledu, toda odlično je branil Hölsä. Nato pa so Ljubljančani prišli do vodstva, ko je napako v obrambi Pustrertala po natančni podaji Jake Sodje z učinkovitim strelom pod prečko kaznoval kapetan Žiga Pance.