Hokejisti Olimpije izgubili proti Salzburgu

Ljubljanski hokejisti so v dvoboju z enim najtežjih tekmecev v ligi, branilcem naslova s Solnograškega, tesno izgubili. V tej sezoni so Salzburg enkrat že premagali, doma po podaljšku, so pa izgubili na tujem konec decembra. Prav ta poraz je pomenil kapljo čez rob za tedanjega stratega Anttija Karhulo, ki se je moral po sedmih zaporednih izgubljenih tekmah posloviti od Tivolija.

Njegov naslednik je Andrej Tavželj, od prejšnje tekme tudi uradno glavni trener do konca sezone. Pod njegovo taktirko je šlo zmajem precej bolje, do današnje tekme so jih dobili sedem in izgubili le eno.

Tudi proti Salzburgu so bili blizu, a so morali na koncu v tesnem in ostrem obračunu, v katerem ni manjkalo niti vročih trenutkov, le priznati premoč izkušenim nasprotnikom.

Ti so do vodstva prišli v uvodni tretjini, ko so izkoristili nekaj negotovosti pred vrati domačih. Vendar se je Olimpija hitro vrnila, ob dokaj izenačeni igri (na koncu je bilo razmerje strelov 37-30 za goste) pa tudi rezultatsko izenačila. Rudolf Červeny, v tej sezoni se je že izkazal z nekaj zadetki ob igralcu več, je v 16. minuti z neubranljivim strelom poskrbel za 1:1.