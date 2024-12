Hokejisti Olimpije klonili v gosteh pri Fehervarju

Tekma se je za Ljubljančane slabo začela, saj so dobili gol že v uvodu prve tretjine. Luko Kolina, ki je tokrat dobil priložnost med vratnicama, je premagal slovenski reprezentant v dresu Fehervarja Anže Kuralt. Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno, gostje so uspešno prestali tudi madžarski power play, v drugi tretjini pa so sami svojo priložnost z igralcem več izkoristili, izenačil je Kale Kerbashian. A so nato Madžari podobno kot v prvem delu tudi v zadnji tretjini hitro dosegli nov gol. Olimpija je pritiskala in lovila tekmece, vendar izenačenja ni bilo, tudi poskus brez vratarja se ob koncu tekme ni izšel po željah gostov.

Ljubljanski hokejisti so po dveh zmagah, s katerima so prekinili niz petih porazov, izgubili na drugem od štirih zaporednih gostovanj. Za zmaje je trenutna realnost boj za šesto mesto; neposredno uvrstitev v končnico, kar v ligi ICEHL prinaša prav prvih šest mest, so si v ljubljanskem klubu ob prenovi in predstavitvi novega kanadskega vlagatelja zadali kot prvi kratkoročni cilj. Zdaj imajo po slabi polovici odigranih tekem rednega dela na sedmem mestu 33 točk, šesti KAC iz Celovca, ki bo njihov naslednji nasprotnik, ima štiri točke več.