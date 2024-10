Hokejisti Olimpije klonili v Linzu

Ljubljanski hokejisti so v nedeljo pred domačimi gledalci premagali vodilno zasedbo Gradca, tokrat pa so na gostovanju v Linzu morali priznati premoč domači zasedbi in tako doživeli tretji poraz v sezoni, a so še vedno ostali pri vrhu lestvice.

V uvodni tretjini so bili za odtenek boljši domači, a si pred vrati Luke Kolina, ki je tokrat dobil priložnost med vratnicama zeleno-belih, niso pripravili izrazitih priložnosti. Nekaj polpriložnosti so imeli tudi gostje, izid po prvem delu pa je ostal 0:0.

A se je nato spremenil hitro po začetku druge tretjine. Prvo priložnost je za domače po protinapadu zapravil Sean Collins, toda že v 22. minuti je bil Linz uspešen, natančen je bil Niklas Würschl z modre črte.

Manj kot dve minuti in pol pozneje je bilo 2:0, spet pa je zadel Würschl, ki je v mrežo pospravil odbitek po obrambi Kolina.

Ljubljančanov hiter zaostanek ni zmedel, a je plošček po nevarnem strelu kapetana Žige Pavlina v 25. minuti zadel le okvir gola. So se pa gostje vrnili v igro v 37., ko je Maris Bičevskis dobro zaposlil Roberta Saboliča, ta pa je zadel za znižanje.

Toda že minuto in pol pozneje so bili domači spet v prednosti dveh golov, vodstvo pa sta zrežirala slovenska člana Linza, podajalec je bil Ken Ograjenšek, strelec pa Luka Maver.

Možnosti za preobrat so se za Ljubljančane zmanjšale v 44. minuti, ko je Kolina premagal še Nico Feldner. V 59. minuti je sicer še drugič zadel Sabolič, a je njegov gol prinesel le kozmetični popravek poraza. V zadnji minuti so gostje poskušali do še kakšnega gola priti še brez vratarja, ostalo pa je pri 4:2.

V naslednjem krogu ob koncu tedna so Ljubljančani prosti, naslednja tekma jih čaka v torek, ko bodo gostili Dunajčane.