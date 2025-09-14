Hokejisti Olimpije na uvodnih dveh tekmah dosegli kar 15 golov

Zmaji so tako kot v petek tudi danes v nekaj uvodnih minutah pobudo še prepustili tekmecem. Beljačani so se pokazali za trše tekmece kot Dunajčani, več dela je imel tudi domači ljubljenec občinstva v vratih Lukaš Horak. A ga je opravil odlično, tudi ob prvi številčni prednosti gostov.

Gostitelji so nato postajali vse nevarnejši, za prvi gol pa je tudi z nekaj sreče, ko se je plošček od njega odbil v mrežo, poskrbel Nik Simšič. A pritisk zeleno-belih se je nadaljeval, ob drugi beljaški izključitvi pa je v zadnji minuti prve tretjine odbiti plošček pred vrati za hrbet Joeja Cannate iz bližine pospravil Žiga Pance.

V drugi tretjini je že kazalo, da bo šla tekma v smeri petkove. Olimpija je pritiskala in si ustvarjala priložnosti, izkoristila pa je "power play" za uigrano akcijo in vodstvo s 3:0. Vendar se Beljačani niso predali, strnili so vrste in za nekaj minut oblegali Horaka.

V tem obdobju so tudi znižali, nekaj minut zatem pa je bil izid 2:3, čeprav so se domači pritoževali, da so gostje gol dosegli z roko. A VSV si je prislužil še eno kazen, za mirnejšo zadnjo tretjino je nato 13 sekund pred sireno pod prečko zadel TJ Brennan.

Delo so v enakem slogu dokončali v zadnji. Beljak je imel nekaj napadalnih prebliskov, a jih je Olimpija brez težav ustavljala. Na drugi strani pa še zadevala.

Najprej po polprotinapadu Miha Beričič, potem po še eni uigrani akciji celotnega napada Nicolai Meyer, za piko na i še enemu odličnemu hokejskemu večeru pa je za končno sedmico v mreži koroške ekipe do gola s strelom od daleč prišel še Aljoša Crnović.

V tretjem krogu Ljubljančane čaka prvo gostovanje v novi sezoni, v petek bodo igrali v Gradcu.