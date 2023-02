Hokejisti Olimpije na zadnji domači tekmi sezone izgubili

Proti Bolzanu, sicer vodilnemu moštvu tekmovanja, so zmaji doživeli še 31. poraz. Ljubljančani so možnosti za nadaljevanje sezone zapravili že pred nekaj tedni, jasno pa je tudi, da bodo tekmovanje končali na predzadnjem mestu v 13-članski ligi. Na 47 tekmah so vpisali 11 zmag, dve po podaljških, od tega šest v prvih devetih krogih oziroma do 21. oktobra.

Glede na to, da so se Ljubljančani v zadnjih tednih odločili za pomladitev ekipe in se odrekli večini tujcev, zmaga proti Bolzanu ni bila v prvem planu. Italijani so povedli že po treh minutah igre, na 2:0 so povišali ob koncu prve tretjine, na začetku druge pa je bilo že 3:0. Mladi Ljubljančani so dosegli en zadetek – svojega prvega v tem tekmovanju je zadel 18-letni Urban Podrekar – razmerje strelov na gol pa je bilo na koncu 35:18 za goste.

Nastope v razširjenem avstrijskem prvenstvu bo SŽ Olimpija končala v nedeljo, ob 17.30 jo čaka gostovanje pri Pustertalu.