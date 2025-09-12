Hokejisti Olimpije novo sezono odprli z visoko zmago in osmimi goli

Pri Zmajih je v sezoni 2025/26 precej kadrovskih sprememb, predvsem so v Tivoliju prevetrili zasedbo tujcev. V vratih je prvi zvezdnik seveda Lukaš Horak, ki pa že od pomladi ni več tujec; med novimi okrepitvami pa po odhodu Nicka Bonina mesto najvidnejše zaseda Zack Boychuk.

Ljubljančani so sicer potrebovali nekaj časa, da so našli ritem, so pa prvi imeli veliko priložnost, a je po protinapadu Marcel Mahkovec zadel le vratnico. Povedli so nato gostje, so pa domači hitro izenačili, ko je v nov protinapad pobegnil prav Mahkovec, odbiti plošček pa je v gol pospravil Evan Polei.

V drugi tretjini so se domači povsem razleteli po ledu. Dunajčani niso vedeli, od kod jim preti večja nevarnost, prvih 10 minut praktično niso prišli iz svoje obrambne tretjine. Zmaji pa so si pripravljali priložnost za priložnostjo, izkoristili pa so tri.

Najprej je zadel Mahkovec, ki so ga tekmeci nepravilno ustavili v samostojnem protinapadu, je pa potem rutinirano zadel kazenski strel. Nato je odlično kombinacijo napada z Boychukom z natančnim strelom končal Nate Halbert, za piko na i pa je podajo Meyerja pred vrati na drugi strani počakal kapetan Robert Sabolič in neubranljivo meril pod prečko.

A to je bil šele začetek ljubljanske ofenzive. V zadnjem delu so Zmaji še naprej igrali nepopustljivo, trdo in si spet pripravili številne priložnosti, Dunajčani pa so morali še štirikrat po plošček v svojo mrežo. Učinkoviti gostitelji so dosegli dva gola ob obeh "power playih", vmes pa še dvakrat po hitrih in izdelanih akcijah, ko so povsem nadigrali tekmece pred njihovim golom in ob koncu zasluženo dobili aplavz navdušenih navijačev - tokrat se jih v Tivoliju zbralo skoraj 3000.

Septembrski uvodni paket domačih tekem bodo zeleno-beli nadaljevali v nedeljo, ko v Tivoli prihaja stari znanec, beljaški VSV.