Hokejisti Olimpije po dveh domačih zmagah klonili na gostovanju v Celovcu

Ljubljanski hokejisti so v petek po zmagi nad Pustertalom prvič po šestih tednih dosegli dve zaporedni zmagi. Danes so imeli priložnost niz podaljšati na tri, a po težki in izenačeni borbi morali priznati premoč celovški zasedbi.

Ljubljančani so nakazali, da se kriza, ki jih je pestila oktobra in novembra, počasi končuje. Tudi danes so imeli možnost, da bi v Celovcu iztržili kaj več. A tokrat je bil velika ovira tudi domači vratar Sebastian Dahm, ki je klonil le enkrat, zbral pa 30 obramb.

Gostje so svoj edini zadetek dosegli že v prvem delu. Povedli so sicer domači, ko so izkoristili "power play", a so v nadaljevanju prve tretjine bolj pritiskali zeleno-beli. Priložnosti so si pripravili Žiga Pance, Žiga Mehle in Chris Dodero, izenačil pa je v 16. minuti Carl Neill.