Hokejisti Olimpije po izjemnem preobratu premagali celovški KAC

Olimpija in KAC sta odigrala najbrž najboljšo tekmo sezone v Tivoliju. Če ne najbolj kakovostno, pa zagotovo najbolj zanimivo. Občinstvo je lahko uživalo v lepih akcijah, v rednem delu je padlo kar 12 golov. Gosti so imeli nekaj več od igre, toda Ljubljančani so pokazali veliko mero borbenosti in nepopustljivosti. Čeprav so zaostajali z 0:3 in v 53. minuti tudi še s 4:6, so na koncu prišli do dveh točk, s katerimi so se utrdili na želenem desetem mestu lestvice, ki še zagotavlja končnico. Junak tekme je bil Miha Zajc, ki je v rednem delu dosegel štiri gole, nato pa je edini zadel še kazenski strel.

Po prvi tretjini je kazalo, da bodo zanesljivo zmagali gosti. Zasluženo so vodili s 3:0, čeprav bi se tekma lahko obrnila tudi drugače. Pri izidu 0:1 je Nik Simšič ob številčni premoči zadel okvir vrat, malo pozneje pa še sam pridrsal pred tekmečevega vratarja, a z backhandom streljal mimo gola.